Амаль в оксамиті, Джордж із метеликом: подружжя Клуні вигуляли елегантні луки на благодійному івенті. Фото
Подружжя Джордж та Амаль Клуні, без сумніву, можна назвати однією з найкрасивіших пар в Голлівуді.
Вкотре вони довели це появою на гала-вечорі свого благодійного фонду Clooney Foundation, що відбувся 26-го вересня у Нью-Йорку.
Для виходу закохані обрали парні луки. Обидва вигуляли чорні елегантні образи: Амаль – вишукану оксамитову сукню з глибоким декольте та шлейфом, а Джордж – класичний смокінг з метеликом.
Як відомо, подружжя виховує двох дітей: двійнят 7-річних Еллу та Александра.
Нагадаємо, весілля пари, яке зіграли у Венеції, входить до списку найдорожчих зіркових церемоній.
До речі, про романи актора та його історію кохання з дружиною TabloID розповідав у попередньому матеріалі.
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