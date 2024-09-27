Амаль в оксамиті, Джордж із метеликом: подружжя Клуні вигуляли елегантні луки на благодійному івенті. Фото

Тетяна Сухачова 27 вересня, 11:30

Подружжя Джордж та Амаль Клуні, без сумніву, можна назвати однією з найкрасивіших пар в Голлівуді.

Вкотре вони довели це появою на гала-вечорі свого благодійного фонду Clooney Foundation, що відбувся 26-го вересня у Нью-Йорку.

Для виходу закохані обрали парні луки. Обидва вигуляли чорні елегантні образи: Амаль – вишукану оксамитову сукню з глибоким декольте та шлейфом, а Джордж – класичний смокінг з метеликом.

Джордж і Амаль Клуні

Подружжя Клуні – синонім слів елегантність та розкіш

фото GETTY IMAGES

Як відомо, подружжя виховує двох дітей: двійнят 7-річних Еллу та Александра.

Нагадаємо, весілля пари, яке зіграли у Венеції, входить до списку найдорожчих зіркових церемоній.

До речі, про романи актора та його історію кохання з дружиною TabloID розповідав у попередньому матеріалі.

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