"Ми – конкуруючі засранці": Клуні з Піттом у ретро луках занурилися в басейн та поміркували про дружбу, старість і кар'єру

Актори мають серед свого доробку кілька спільних робіт. Невдовзі до цього списку додасться стрічка "Вовки" фото Sølve Sundsbø

Про дружбу голлівудських красенів Бреда Пітта та Джорджа Клуні відомо ще з часів виходу фільму "11 друзів Оушена". Актори, які мають на своєму рахунку відтоді 4 спільних проєкти, продовжують підтримувати тісний зв’язок вже понад 20 років.

Із нагоди виходу їхнього нового фільму "Вовки", зірки взяли участь у стильному фотосеті для американського GQ. Крім зйомки, яка відбулася у славнозвісному маєтку Пітта шато Міраваль, актори також дали інтерв’ю.

У ньому 63-річний Джордж та 60-річний Бред поміркували про дружбу, старіння, близьких та суперництво один з одним на професійному поприщі.

Реклама:

Надзвичайно стильна й талановита парочка готова заради кадру і у воду зайти фото Sølve Sundsbø

Клуні зізнається, що за останні роки в його акторській кар’єрі було мало проєктів. І на це була вагома причина – діти. Як відомо, із дружиною Амаль актор виховує 7-річних двійнят: хлопчика Александра і дівчинку Еллу. І поки вони були маленькі, Клуні хотів провести з дітьми якомога більше часу.

"Тепер мої діти певного віку. Ми не збираємося вихоплювати їх зі школи та подорожувати з ними деінде. До цього вони могли просто податися з нами будь-куди. Але зараз все інакше. Тому, напевно, я сфокусуюсь на інших речах, таких як акторство", – сказав Джордж.

Клуні у яскравих ретро луках попозував для глянцю напередодні виходу спільного з Піттом фільму фото Sølve Sundsbø

Модна порада від Пітта – рожевого й фіолетового забагато не буває фото Sølve Sundsbø

Крім яскравих луків зірки приміряли світлі костюми фото Sølve Sundsbø

Натомість Пітт навпаки – намагається зменшити кількість зйомок та нині рідше береться за роботу. Він пояснює це так:

"Я дійсно намагаюся насолоджуватися людьми, яких я люблю, і які знаходяться поруч зі мною. І просто жити. Я не знаю, як висловитись, аби ця думка не звучала надто сентиментально. Проте просто свіже повітря та зелена трава, я потроху стаю цією самою людиною (яка таке цінує - ред.)", – додав Бред.

Клуні погодився з другом. Він додав, що попри активну кар’єру, їхні життя в усіх сенсах більше не такі, як у юності.

"Мене це змушує сміятися. Коли мені виповнилося 60, ми з моєю дружиною мали прекрасну вечерю. Сиділи, розмовляли і я сказав: "Дивись, мені – 60. І ось яка справа, я все ще можу грати в баскетбол з хлопцями. Я все ще можу зависати, робити багато різного лайна. Фізично я все ще у хорошій формі… Але через 20 років мені буде 80. І це зовсім інша цифра". Це та реальна цифра, коли твої кістки крихкі, а твоєї м’язової маси вже нема. Тому все змінюється. І наступні 20 років нам треба фокусуватися не лише на роботі, хоча ми її і продовжуємо. Нам також треба фокусуватися на житті", – додав Джордж.

Актори подружилися на зйомках фільму "11 друзів Оушена" фото Sølve Sundsbø

Посеред розмови інтерв'юєр, не соромлячись, несподівано запитав: "Хлопці, а ви взагалі друзі?".

На що обидва актори саркастично віджартувалися, а потім серйозно додали:

"Так, чуваче, ми – друзі. Ми дружимо вже довгий час. І найсмішніше те, що ми час від часу перевіряємо, як справи один в одного. Це дуже важлива частина дружби. У житті справи можуть стати заплутаними. І вам завжди треба впевнитись, що всі важливі (люди - ред.) у порядку", – сказав Клуні.

"Джордж, напевно, найкращий у розумінні та баченні потенційних поворотів (життя - ред.). Я подзвоню йому у великій кількості випадків, коли обставини почнуть погіршуватись", – додав Пітт.

Зйомка відбулася у французькому маєтку Пітта шато Міраваль. Той, як відомо, став причиною судової війни між Бредом та його ексдружиною Анджеліною Джолі фото Sølve Sundsbø

Коли востаннє ви бачили цих красенів в одному кадрі? фото Sølve Sundsbø

Торкнулися і теми суперництва. Попри велику популярність та спільні проєкти, були в кар’єрах акторів і фільми, отримати ролі в яких хотіли вони обидва.

"Цікаво те, що я був один з останніх, хто прослуховувася на роль у "Тельмі та Луїзі" (стрічка 1991-го року, в якій Пітт зіграв епізодичну роль - ред). І потім, коли роль дісталася Бреду, я знав, що це буде успішний фільм. Але я не міг уявити, що настільки. І його кар’єра пішла вгору. А я тоді ще знімався у якихось телесеріалах... Після того я не дивився "Тельму та Луїзу" кілька років", – зізнався Клуні.

"Не забувайте, ми – конкуруючі засранці. Ми дісно такі. Я маю на увазі всі ми, актори", – додав Пітт.

"Ми – конкуруючі засранці" фото Sølve Sundsbø

Пітт обирає стильні образи як у повсякденному житті, так і для зйомок у глянці фото Sølve Sundsbø

фото Sølve Sundsbø

На питання журналіста, що б зірки сказали собі у молодому віці, Бред відповів не довго думаючи.

"Що все буде добре. Так просто. Все відносно. І фраза "буде добре" відносна. Але все ж, усе буде добре", – сказав він.

"Моя тітка була дуже відомою співачкою. А потім раптом її слава закінчилася. І не тому, що вона стала менш талановитою, а тому, що часи змінилися. Тоді у світ прийшов рок-н-ролл й таке інше. І я засвоїв дуже хороший урок щодо того, наскільки мізерно усе насправді зав’язано на тобі. І чим старше я стаю, тим більше можу озирнутися та збагнути, що не моя геніальність зробила якісь речі хітовими. І не моя дурість загубила якийсь певний проєкт. Ці всі елементи, і ти можете бути трохи пов’язаними. Але ти менше приписуєш собі успіх і менше звинувачуєш себе у програшах", – сказав Клуні.

Нагадаємо, більше про дружбу світових зірок TabloID розповідав у попередньому матеріалі.