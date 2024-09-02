Екс Лорак несподівано засвітився в мережі зі своєю колишньою дружиною

Турецький бізнесмен Мурат Налкакіоглу, який у березні повідомив про офіційне розлучення з Лілією Реус, менш ніж за пів року показався з нею на спільному фото.

Експодружжя сфотографувалось під час того, як Мурат навідався у барбершоп.

Cудячи зі знімку, експодружжя перебуває у чудових стосунках (цікаво тільки яких саме) скрін з instagram

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До речі, за час розлучення екс Лорак встиг нібито одружитися і розлучитися утретє.

На фото дівчина Анастасія, з якою Мурат почав будувати стосунки відразу після розлучення з Лілією

Нагадаємо, у березні Налкакіоглу похизувався свідоцтвом про розлучення з Лілією. Процес тривав ще з жовтня. Після розставання він зійшовся з дівчиною Анастасією та заявив, що кохатиме її "до кінця життя". За час спільних стосунків Анастасія втигла набити тату на честь коханого, отримати від нього пропозицію руки і серця та... зробити аборт. У липні вона з жалем повідомила про це і оголосила, що розійшлася з Муратом.