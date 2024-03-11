Ярославська засвітилася на вечірці росіянки Хайрової, яка зустрічалася з Томом Крузом

Колишня дружина харківського олігарха Олександра Ярославського Марина засвітилася на дні народження дочки ексдепутата держдуми Росії Ельсіни Хайрової, яка нещодавно потрапила на перші шпальти ЗМІ через короткотривалу інтрижку з Томом Крузом.

Ярославська, яка живе вже понад 10 років у Лондоні, виклала фото з вечірки та привітала "дорогу Ельсіну” у сторіс Instagram. Також на знімках є подруга Ярославської, фотографка Дар’я Бах, яка постійно продукує для ексдружини харківського олігарха контент, а також неодноразово робила фотосесії і Хайровій.

Ярославська таких зв'язків не цурається на третьому році війни скрін з Instagram

Здається, Хайрова та Ярославська тусуються в одному колі скрін з Instagram

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Ексдружина харківського олігарха показала фото з вечірки до дня народження росіянки Ельсіни Хайрової скрін з Instagram

До речі, у сторіс Марина також запостила присвячений собі колаж до Дня матері із фото з власними дітьми. На одній зі світлин, вочевидь архівній, молодша дочка позує у кокошніку та з матрьошкою.

Марина поділилася красномовним фото з дітьми скрін з Instagram

Як відомо, Ельсіна Хайрова у минулому була заміжня за російський олігархом Дмитром Цетковим. У найкращих традиціях заможних росіян жінка має британське громадянство. Водночас, у Лондоні вона разом зі своїми подружками, серед яких напевно є і Ярославська, влаштовує "російські вечірки", відвідує ресторани росіян й таке інше.

Нагадаємо, про її роман з Томом Крузом ЗМІ взнали саме на одній з таких вечірок. Пара начебто у грудні засвітилася у колі друзів Ельсіни. Згодом, подейкували, актор зняв для своєї пасії цілий поверх ресторану "Novikov" у Лондоні.

А невдовзі поповзли чутки, що у Круза та Хайрової все серйозно. Достеменно невідомо, чому вони розійшлися, але сталося це на наступний день після знайомства Круза з дітьми Хайрової.