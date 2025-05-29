"Це неймовірна травма": ексдружина Неліпи вперше назвала причини їхнього розлучення та пояснила, чому з дітьми пропустила його похорон
Тамара Неліпа, колишня дружина загиблого на війні актора та телеведучого Максима Неліпи, вперше публічно розповіла про їхнє розлучення, стосунки після нього і чому з їхніми дітьми пропустила похорон.
Відверте інтерв'ю вона дала виданню Oboz.ua після того, як 23 травня в Києві попрощалися з її колишнім чоловіком.
Офіційно їхній шлюб розпався ще декілька років тому, однак вони ніколи не виносили це на публіку. За словами Тамари, причин було багато: емоційне вигорання, фінансові труднощі й смерть близької подруги Максима, акторки "Дизель шоу" Марини Поплавської.
"Якщо підсумувати зараз, коли минуло вже стільки років, мені здається, що в той час просто багато чого наклалося. Він приходив додому, казав: "Я не можу жартувати, хочу плакати". Потім почалася криза середнього віку: "Чого я домігся у свої роки?" Крім цього, у нас були кредити, деякі питання з квартирою. Загалом, усе з усіх боків", — згадує ексдружина.
Додатковим випробуванням стали кредити, невирішені питання з житлом, а згодом і криза середнього віку. Одного разу актор вирішив, що йому потрібно побути на самоті. Він поїхав жити на базу відпочинку за містом:
"У якийсь момент він поїхав на базу відпочинку під Києвом, сказав: "Поживу на природі". Запитав: "Ти зі мною?". "Не можу", — відповіла. І він оселився там сам. Багато друзів їздили, просили повернутися. Він: "Я втомився. Буду тут писати, рибалити"".
Також у ведучого були проблеми зі здоров'ям. Через неякісний грим на зйомках почалися серйозні проблеми зі шкірою. Завдяки допомозі знайомих в Ізраїлі вдалося підібрати ефективне лікування.
Попри все, Тамара каже, що навіть після розлучення між ними залишилися теплі стосунки. Він часто приходив у гості до дітей. Щоп'ятниці вони готували вечерю, дивилися фільми разом. Під час повномасштабної війни ексзакохані продовжували спілкуватися і навіть замислювалися над тим, щоб зійтися знову:
"Були моменти, коли ми жартували про те, що, може, потрібно спробувати знову. Пам'ятаю, перед Новим роком зідзвонювалися, у нього був дуже гарний настрій, його відпустили на побувку, гостював у наших друзів. І він: "А давай!" Я відповіла: "Давай спочатку закінчуй війну". Ми листувалися, коли він мав можливість спілкуватися, я висилала наші фото".
Тамара пояснила, що рішення не приїхати на похорон далося їй важко, але воно було зваженим. Її донька Маша дуже чутлива, бо пережила психологічну травму і почала заїкатися після обстрілів. Зараз вони перебувають в Ізраїлі, а Неліпа боялася, що поїздка тільки погіршить стан доньки.
"Зараз дуже багато хто мене запитує, чому нас не було на похороні в Києві. Відповім: це неймовірна травма і для мене, і для Маші. Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли, ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання.
Але, треба сказати, вберегти все одно не виходить: діти все читають, чують. Ми для себе вирішили в сім'ї, що син поїде, щойно в нього вийде, а ми з донькою — найближчим часом. Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося", — зазначила вона.
Її син Артем наразі проходить службу в ізраїльській армії. Він також не зміг приїхати на похорон, але, за словами матері, обов'язково відвідає могилу батька, щойно отримає дозвіл.
Нагадаємо, Максим Неліпа з початку повномасштабної війни добровільно пішов на фронт. Він служив у підрозділі Сил безпілотних систем.
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