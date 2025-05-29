"Це неймовірна травма": ексдружина Неліпи вперше назвала причини їхнього розлучення та пояснила, чому з дітьми пропустила його похорон

Максим Неліпа загинув на фронті 12 травня. Йому було 48 років Фото facebook

Тамара Неліпа, колишня дружина загиблого на війні актора та телеведучого Максима Неліпи, вперше публічно розповіла про їхнє розлучення, стосунки після нього і чому з їхніми дітьми пропустила похорон.

Відверте інтерв'ю вона дала виданню Oboz.ua після того, як 23 травня в Києві попрощалися з її колишнім чоловіком.

Офіційно їхній шлюб розпався ще декілька років тому, однак вони ніколи не виносили це на публіку. За словами Тамари, причин було багато: емоційне вигорання, фінансові труднощі й смерть близької подруги Максима, акторки "Дизель шоу" Марини Поплавської.

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"Якщо підсумувати зараз, коли минуло вже стільки років, мені здається, що в той час просто багато чого наклалося. Він приходив додому, казав: "Я не можу жартувати, хочу плакати". Потім почалася криза середнього віку: "Чого я домігся у свої роки?" Крім цього, у нас були кредити, деякі питання з квартирою. Загалом, усе з усіх боків", — згадує ексдружина.

У шлюбі шоумена народилися син Артем і дочка Марія Фото facebook

Додатковим випробуванням стали кредити, невирішені питання з житлом, а згодом і криза середнього віку. Одного разу актор вирішив, що йому потрібно побути на самоті. Він поїхав жити на базу відпочинку за містом:

"У якийсь момент він поїхав на базу відпочинку під Києвом, сказав: "Поживу на природі". Запитав: "Ти зі мною?". "Не можу", — відповіла. І він оселився там сам. Багато друзів їздили, просили повернутися. Він: "Я втомився. Буду тут писати, рибалити"".

Також у ведучого були проблеми зі здоров'ям. Через неякісний грим на зйомках почалися серйозні проблеми зі шкірою. Завдяки допомозі знайомих в Ізраїлі вдалося підібрати ефективне лікування.

Максим і Тамара зберегли дружні взаємини після розлучення Фото facebook

Попри все, Тамара каже, що навіть після розлучення між ними залишилися теплі стосунки. Він часто приходив у гості до дітей. Щоп'ятниці вони готували вечерю, дивилися фільми разом. Під час повномасштабної війни ексзакохані продовжували спілкуватися і навіть замислювалися над тим, щоб зійтися знову:

"Були моменти, коли ми жартували про те, що, може, потрібно спробувати знову. Пам'ятаю, перед Новим роком зідзвонювалися, у нього був дуже гарний настрій, його відпустили на побувку, гостював у наших друзів. І він: "А давай!" Я відповіла: "Давай спочатку закінчуй війну". Ми листувалися, коли він мав можливість спілкуватися, я висилала наші фото".

Тамара пояснила, що рішення не приїхати на похорон далося їй важко, але воно було зваженим. Її донька Маша дуже чутлива, бо пережила психологічну травму і почала заїкатися після обстрілів. Зараз вони перебувають в Ізраїлі, а Неліпа боялася, що поїздка тільки погіршить стан доньки.

Під час великої війни Тамара з дітьми переїхала до Ізраїлю Фото facebook

"Зараз дуже багато хто мене запитує, чому нас не було на похороні в Києві. Відповім: це неймовірна травма і для мене, і для Маші. Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли, ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання.

Але, треба сказати, вберегти все одно не виходить: діти все читають, чують. Ми для себе вирішили в сім'ї, що син поїде, щойно в нього вийде, а ми з донькою — найближчим часом. Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося", — зазначила вона.

Її син Артем наразі проходить службу в ізраїльській армії. Він також не зміг приїхати на похорон, але, за словами матері, обов'язково відвідає могилу батька, щойно отримає дозвіл.

Тамара згадала останню зустріч з ексчоловіком: "Ми збиралися разом – частіше Макс прибігав до нас по п'ятницях. Готували вечері, дивилися з дітьми фільми. І вже коли почалася велика війна, він теж був у нас, ми провели разом вечір. І дуже тепло попрощалися, коли востаннє бачилися". Фото ТаблоID

Нагадаємо, Максим Неліпа з початку повномасштабної війни добровільно пішов на фронт. Він служив у підрозділі Сил безпілотних систем.

Нещодавно ТаблоID оповідав біографію Максима, його творчі успіхи та особисте життя.