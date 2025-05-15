На фронті загинув Максим Неліпа: життєвий і творчий шлях зірки "Дизель шоу" і телебачення нульових

48-річний Максим Неліпа - шоумен, ведучий і актор, внесок котрого в українське ТБ - чималий. Його можна було побачити у таких телешоу нульових, як "Програй мільйон" і "Хто там?", а до початку великої війни - як актора "Дизель шоу".

Одразу після початку повномасштабного вторгнення Максим доєднався до ЗСУ, обіймав посаду командира роти і мав звання старшого лейтенанта.

На жаль, 12 травня Максим Неліпа загинув на фронті. Деталі трагедії - невідомі.

Вшановуючи пам'ять легендарного шоумена, ТаблоID вирішив пригадати його творчий шлях.

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Шоумен

Максим Неліпа народився 16 жовтня 1976 року у Києві.

Відомо, що майбутній шоумен закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю інженер-приладобудівник. Ще в університетські роки Максим активно брав участь у "КВК" та був капітаном команди "Ковбої політеху".

"Особисто я подався в КВК через невгамовне бажання самореалізуватися. Крім того, мені коштувало великих труднощів змусити себе сидіти над підручниками. Грою займався до отримання диплома. Як не найстаранніший студент виш закінчив не за п'ять, а за вісім років", - пригадував Максим.

Максим називав себе "улюбленцем долі" Фото з Facebook Максима Неліпи

Потрапив Максим на телебачення випадково: його знайома журналістка представила його "як такого собі дотепника" власнику одного нічного клубу. Той запропонував Неліпі провести тематичну вечірку.

"Вийшло непогано, у всякому разі, за ніч я отримав солідний гонорар - 20 доларів, і був абсолютно щасливий. Відтоді мене стали регулярно запрошувати на подібні заходи, незабаром я почав вести солідні концерти, фестивалі, дні міст", - розказував він.

Харизма і широка посмішка Максима полюбилися глядачам Фото з Facebook Максима Неліпи

З того моменту "закрутилося", і до Максима прийшов успіх.

Неліпа був ведучим таких шоу, як "Програй мільйон", "Погода", квартирна лотерея "Хто там?", "Народна зірка", а також фестивалю "Чорноморські ігри".

До того ж він двічі танцював у "Танцях з зірками" - з Оленою Шоптенко і Ганною Пилипенко.

На жаль, Максим жодного разу не виграв, але сприймав поразки з гумором.

Максим запалював на "Танці з зірками" Фрагмент з "Танці з зірками 3"

"Вдома сидіти, нюні пускати та горілкою запивати? Ще чого! Уже через день ми з дружиною швидко зібралися і махнули порибалити", - жартував після поразки Максим.

Особисте життя

Відомо, що Максим Неліпа одружився після закінчення школи, проте шлюб протримався недовго.

А от кохання свого життя, дружину Тому він побачив на "Таврійських іграх" і закохався з першого погляду. Вони обидва приїхали на фестиваль "зализувати душевні рани".

Максим знайшов кохання свого життя на "Таврійських іграх" Фото ТаблоID

"В перший же день перетнувся в барі з незнайомою компанією. За столиком сиділа Тома. Я одразу поклав на неї око і вже за годину зрозумів: "Це моє. Нікому не віддам". Наступного дня почав активно нарізати кола, а через три дні зателефонував батькам: "Мамо, все добре, фестиваль вдався. Додому їду з нареченою", - ділився актор.

Згодом пара одружилася. У шлюбі народилося двоє дітей - син Артем і дочка Марія.

Максим Неліпа мав щасливу родину Фото з Facebook

Максим Неліпа полюбляв рибалити, а Тамара поділяла захоплення зірки. Шоумен жартував, що вони з дружиною "два чоботи - кеди".

Максим і Тома поділяли захоплення Фото з сайту

Велика війна

Після початку повномасштабної війни Максим Неліпа записався в ТРО, а згодом пішов у ЗСУ. На фронті шоумен був командиром роти і мав звання старшого лейтенанта.

"Я зрозумів, що не зможу далі жартувати, поки ворог топче мою землю", - наголосив Максим.

"Бойовий кіт взводу "Піксель" - зігріває, захищає, любить.." - підписав фото шоумен Фото з Facebook Максима Неліпи

Під час служби Неліпа отримав поранення і переніс 3 операції. ЗМІ писали, що стан шоумена складний, проте пізніше Максим спростував серйозність ситуації.

Написав тоді Максим у своєму Facebook Скріншот з Facebook

Загалом шоумен дуже рідко виходив на зв'язок та майже не вів соціальні мережі.

15 травня стало відомо, що Максим Неліпа загинув 12 травня на фронті. Подробиці та причини смерті поки що невідомі.

Максима Неліпи не стало 12 травня Фото з Facebook Максима Неліпи

Першою про смерть Максима повідомила його дружина Тамара Неліпа. Трагічну звістку вона написала у своєму закритому Facebook.

"Будь проклята війна" Скріншот з Facebook

"Останнім часом він "виступав" у Силах безпілотних систем – влаштовував за допомоги БпЛА "запальні" фаєршоу для російських окупантів. Від роботи його "творчого колективу" у складі 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів рашисти весело шагають на концерти Кобзона і КВН Маслякова", - розказав рідний брат Максима Андрій Неліпа.

Вшанування пам'яті

Трагічна загибель Максима Неліпи викликала шок. Друзі, колеги і знайомі залишили чимало триб'ютів і спогадів про воїна і шоумена.

"День вишиванки. Думала, яке фото запостити у вишиванці. У старовинній чи сучасній. Але ранок почався із трагічної новини: Макс Неліпа - на щиті. Ми з Максом часто пересікалися за лаштунками, в телеефірах, на вечірках. Сміялися, розмовляли про всяку всячину. Він був легкий, привітний, не войовничий. Коли дізналася, що Макс на початку повномасштабної війни пішов воювати - здивувалася. Важко було уявити на війні саме Максима.

Взимку він потрапив у лікарню і соцмережі почали сперечатися: це поранення чи просто хвороби. Ніби військовий - це залізна людина без проблем і хвороб. І посміювалися над виявами підтримки… Тепер не до сміху. Душа Макса приєдналася до Небесного Воїнства. Він захищав нашу землю, кожного з нас, нашу можливість сміятися, плакати і гордо одягати вишиванку, дивуючи світ стійкістю і любовʼю до своєї країни і народу. Слава Герою. Світла пам’ять і шана.

Максим Неліпа - український кіноактор і телеведучий, капітан команди КВК "Ковбої Політеху", учасник проєктів "Хто там", “Програй мільйон”, "Народна зірка", "Дизель Шоу", "Танці з зірками". У Макса лишилися дружина і двоє дітей." - поділилася спогадами співачка і телеведуча Анжеліка Рудницька у своєму Facebook.

"Важко було уявити на війні саме Максима" Фото з Facebook

"Хай душа твоя летить високо, Максим Нелипа. Колись давно разом із моїм бас гітаристом Юрою Пилипом ви хотіли робити музику. І навіть придумали пісню «Нелепо». Коли ти пішов воювати, мені здавалось, що нема більш непідходящої людини для війни. Хіба мій брат. А хто підходящий?!! І от тепер і ти на щиті.

Ти був прекрасною людиною. Прощавай. Колись там всі побачимось." - написала співачка Марія Бурмака.





"А хто підходящий?!!" Фото з сайту КПІ

"Максим Неліпа був якось завжди. Він міг змінювати проєкти, міг зникати з екрану, а потім знову феєрично з’являтися, міг вести лотерею, погоду чи гумористичне шоу – але він був завжди. Саме з ним у мене довгий час асоціювалося слово “шоумен”. Бо Неліпа справді по-шоуменськи сяяв – із цією своєю фірмовою усмішкою, впізнаваним голосом і стилем.

Ми не були знайомі, хоча колись дуже давно я навіть побувала на дні народженні Максима – коли він запросив друзів та журналістів на риболовлю). Любив рибалити. Був помітно щасливим.

Я гортаю сьогодні стрічку і знову бачу цю фірмову усмішку Максима Неліпи – вже не шоумена, а бійця. Друзі пишуть, що він був прекрасною людиною. Зрештою, напевно, всі глядачі вважали його трішки своїм другом. Не віриться. Це все жахливо і несправедливо." - пригадала поетеса Тетяна Власова.

Партнерка Максима по "Танці з зірками" Олена Шоптенко зізналася, що їй дуже болить через його загибель.

Колишня партнерка по "Танці зірками" написала слова співчуття у себе в Instagram Скріншот з Instgram Олени Шоптенко

Телеведуча Леся Нікітюк зазначила, що загинув Максим Неліпа і разом з ним "шматок нашого дитинства".

"Вічна слава герою" Скріншот з instagram Лесі Нікітюк

Ведуча Марічка Падалко теж висловила свої співчуття на сторінці у Facebook.

"Максим Неліпа світла пам'ять. Дякую за захист. Неможливо в це повірити", - написала Падалко.

Редакція ТаблоID висловлює співчуття родині і близьким Максима.

Слава герою!



