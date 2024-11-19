Ексдружина Потапа скептично висловилася щодо перспектив Каменських за кордоном

фото ELLE

Продюсерка Ірина Горова висловилася з приводу українських артистів, які після початку повномасштабного вторгнення взялися будувати кар'єру за кордоном.

В коментарі "Люкс ФМ" 46-річна бізнеследі розказала, що думає з приводу спроб Насті Каменських (NK) підкорити латиноамериканський музичний ринок.

"Я думаю, що в кожного свій шлях. Але загально, якщо брати ринково, то треба знаходити щось таке, що є українське і просуває українську музику, можливо, з додаванням іноземних мов", - зауважила Ірина.

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"Але точно перекладений текст на англійську мову або написаний англійською, і входження в дуже перегрітий ринок за кордоном – ще одну Ріанну робити, ще одну Бейонсе, ще одну Шакіру – це не перспективно, тому що такого багато", - зазначила Горова.

скрін з відео

"Зараз я спілкуюся з продюсерами, з лейблами, з стрімінговими платформами напряму. Всі вони кажуть, що шукають не те, що зараз може круто прозвучати, а те, що буде цікаво через три роки, вони шукають щось нове. Тому, чи вірю я в таке просування – ні, не вірю. Чи вірю я в просування української музики, яка буде постійно заходити, експортуватися? Дуже вірю", – пояснила Горова.

Нагадаємо, раніше Горова вже висловлювалася з приводу творчості Каменських. У квітні після виходу її кліпу "Moloko" Ірина зазначала, що "не вважає це чимось суперкрутим".