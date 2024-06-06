"Кохайтеся": Горова привітала дочку з весіллям та показала фото молодят

Музична продюсерка Ірина Горова, яка, крім 16-річного сина від Потапа, має також старшу доньку, 25-річну Наталію від попередніх стосунків, похвалилася її весіллям.

У своєму Instagram щаслива мама, як вона сама себе називає, показала кадри зі святкового дня. Зокрема, молодят, які, судячи з образів, вирішили влаштувати стильну та лаконічну церемонію.

"Вітаю, мої любі. Кохайтеся, насолоджуйтесь життям, підтримуйте один одного. Я неймовірно щаслива мама", – написала Ірина під фото.

Судячи із закритого профіля в Instgaram, обранця Наталії звати Амір фото з Instagram Ірини Горової

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Ірина відвідала весілля дочки разом з сином від Потапа фото з Instagram Ірини Горової

Церемонію, швидше за все, проводили у Варшаві, де живе Наталія з коханим фото з Instagram Ірини Горової

фото з Instagram Ірини Горової

Як відомо, у вересні 2022-го Горова розповіла, що її дочка побралася з коханим у Лівані. Церемонію влаштували за місцевими звичаями, аби віддати шану батькові нареченого. Продюсерка ще тоді розповіла, що вінчання та саме весілля планують зіграти згодом.

Нагадаємо, раніше Ірина зізналася, що її зять – іноземець, який живе та працює у Польщі.