"Сама в шоці": колишня дружина Остапчука похвалилася успіхами на полігоні. Відео

Нотаріуска-блогерка Христина Горняк, яка частенько показує підписникам свої подорожі, вразила несподіваним контентом. Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука пройшла курс молодого бійця - зі стрільбами, риттям окопів, ночівлею в палатці й тренувальним штурмом.

Христина розказала про це у Instagram, зізнавшись, що через цей емоційно дуже потужний досвід її "розбило вщент".

"Сьогодні коли я прокинулась вдома, мене розбило вщент… Я плачу… В голові така каша, що я не знаю з чого почати. Але однозначно знаю, що це не просто переоцінка, це якісь глибші процеси відбулись. Процеси які пов'язані з людьми, з переосмисленням деяких дій, думок, і відчуття життя і потреб!", - поділилася 37-річна блогерка.

Христина зізналася, що за ці дні в ній відбулися дуже глибокі зміни

"Але почну з трішки хвастовства, я виявилась не просто витривалою, а ще і достатньо непоганим стрілком! Ціль була тут на 100 метрах, маленькі гонги. І вони були розбиті мною вщент! я не те що вперше тримала цю зброю, я вперше її бачила! Стріляли ми з дуже багатьох видів зброї, і я продовжу відточувати свої навички далі!", - пообіцяла Горняк, подякувавши за науку інструкторам і командирам.

Як пояснила нотаріуска, 3-денний вишкіл для своїх амбасадорок організувала ГО "Землячки", помістивши учасниць в умови, максимально наближені до тих, у яких перебувають на фронті українські захисники та захисниці. З подяки їм Христя розпочала свою розповідь.

"Мені здається, що я не до кінця усвідомлювала, які це сильні, круті люди, поки не потрапила туди, де можу відчути це сповна! Слава нашим героям!", - наголосила вона.

Нотаріуска та блогерка пройшла 3-денний військовий вишкіл

Горняк не стала приховувати, що постійно перебувала "в ах*ї" та шоці - від навантажень та власної витривалості, про яку досі не здогадувалася.





Горняк поділилася враженнями від курсу молодого бійця з підписниками





Так, серед результатів, якими пишається Христина, те, що під час тренувального штурму палатки близько 5-ої ранку вона, в повному екипіруванні, змогла вибігти в окоп першою.





"Над нами вибухнула справжня граната. Ну тіпа, я в туалет хотіла так, що думала робити це на ходу...", - зізналася жінка.

Христина несподівано для себе виявилася природженою снайперкою

Горняк небезпідставно пишається собою

Нагадаємо, співачка Тіна Кароль нещодавно пройшла вишкіл із тактичної медицини. А для телеведучої Надії Матвєєвої досвід стрільби зі снайперської гвинтівки на полігоні торік закінчився травмою обличчя і накладеними швами.