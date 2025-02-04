"Кабаноси більше не купую": Хіменес-Браво показав, як просто приготувати перекус із курячого філе

Зірковий телекухар Ектор Хіменес-Браво продовжує ділитися зі своєю аудиторією власними кулінарними знахідками та лайфхаками.

Цього разу в Instagram він показав, як приготувати домашні ковбаски "кабаноси". Як запевнив 53-річний Ектор, у магазині він їх більше не купує.

Виявляється, приготувати кабаноси самотужки досить просто

"Той самий перекус, який завжди доречний! Пряні, ароматні, легкі у приготуванні — ідеально смакують під час перегляду фільму або дружніх посиденьок", - запевнив Хіменес-Браво.

Щоби приготувати їх, знадобиться: 600 гр курячого філе, сіль, чорний перець, 0,5 ч.л сухого часнику, 0,5 ч.л солодкої паприки та 0,5 ч.л сухого перцю чилі.

"1. Куряче філе нарізати та пропустити через м’ясорубку.

2. Додати до фаршу сіль і спеції, перемішати.

3. Помістити фарш у кондитерський мішок або пакет-слайдер.

4. Сформувати ковбаски на пергаменті та сушити при температурі 60-70° протягом 3-4 годин", - дав докладні вказівки Ектор.

Ектор вичавлює фарш зі спеціями та сіллю на пергамент ось такими тонкими смужками

А потім запікає на невеликій температурі

Виходить ось така смакота

Зірка порадив усім неодмінно зберегти собі цей рецепт, щоб наступного разу не ламати голову, що смакувати під улюблений серіал.

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво показував, як приготувати смачну вечерю, витративши не більше 150 гривень. А для тих, кому вранці катастрофічно не вистачає часу, в зірки є рецепт сніданку за 5 хвилин.