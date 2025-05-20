"Більше не можу сидіти вдома": Ектор Хіменес-Браво у військовій формі оголосив, що став частиною армії

Зірковий шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво показався у військовій формі.

У своєму Instagram Ектор запостив фото, якими заінтригував, що поповнив ряди ЗСУ.

"Я більше не можу сидіти вдома. Це не знімання. Це не репетиція. Це не історія з кіно. Тому зробив те, на що наважувався від лютого 2022 року… Побачив інший бік медалі — титановий. І зрозумів, що не повернуся іншим. Але я стану частиною армії. Частиною України", — пояснив він.

Однак Ектор таки пояснив причину відсутності у соцмережах

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Нині Ектор перебуває у Харкові

Як відомо, все більше громадських діячів і зірок шоубізнесу проходять курси військової підготовки. Раніше співачка Тіна Кароль показувалася на тренінгу на полігоні. У березні артистка Камалія також показувалася у формі та зі зброєю на полігоні. А ще у липні 2022 курс з військової підготовки проходили телеведучі Валентина Хамайко і Неля Шовкопляс.