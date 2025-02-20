"Тепер служу нашому народу": Крупін вирушив проходити базову військову підготовку
Музикант та співак Міша Крупін, який у липні оголосив про своє бажання мобілізуватися та проходження ВЛК, поділився свіжою новиною у своєму Instagram.
43-річний артист повідомив, що поїхав проходити БЗВП (базову військову підготовку).
"Ну що ж, тепер служу нашому народу. Приймаю ваші вітання!", - звернувся Крупін до підписників.
Скільки триватиме його вишкіл і де відбуватиметься, артист не вточнив.
Але, принаймні, 8-го березня Міша збирається бути в Києві, позаяк анонсував свій концерт на цю дату. Як пояснив Крупін днями, це буде його єдиний концерт у 2025-му році, мовляв, "потім концертів вже не буде, але якщо і будуть, то це вже трішки інші концерти".
Нагадаємо, влітку комік Андрій Лузан повідомив, що приєднується до лав ЗСУ. У вересні присягу склала актриса Ріта Бурковська, пояснивши, що спонукало її до цього рішення.
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