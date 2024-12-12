Ідеальна пара 24/7: історія кохання Ірини Федишин з чоловіком-продюсером

Історія кохання цієї зіркової пари – приклад міцних та гармонійних стосунків. Чоловік Ірини Федишин підтримує співачку протягом усієї її творчої кар'єри. Він не тільки її "друга половинка", а й продюсер. Їхні стосунки розвивалися стрімко та перетворилися на міцний шлюб і приклад ідеальної родини.

Як вони познайомилися? Чому Віталій став продюсером співачки? Ми зібрали всі подробиці лав-сторі пари.

Історія кохання Федишин і Човника почалася майже 20 років тому Фото з Instagram

Знайомство

Ірина Федишин і Віталій Човник познайомилися у Львові на одному заході, де 18-річна співачка виступала на сцені, а чоловік був ведучим.

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Вона – студентка економічного факультету у Львівському національному університеті ім. Франка та співачка-початківиця. Він – музичний редактор на одній з радіостанцій в Івано-Франківську, а також студент духовної семінарії.

"Йому дуже сподобався мій виступ, і він прийшов взяти пісні для того, щоб крутити їх на радіостанції. Потім він дуже довго мені надзвонював, і я думала, чого він мені дзвонить. Він у Франківську, я у Львові, як така може бути зустріч", – ділилася Ірина.

Від знайомства Іри з Віталієм до їхнього весілля минуло зовсім мало часу

Після цього заходу чоловік побачив потенціал Ірини не тільки як артистки, а і як дівчини, з якою б він хотів провести своє життя. Тому всього лише після кількох місяців стосунків запропонував руку і серце.

"Віталіку, та ти що!.. Яке весілля. Я вийду заміж у 25 років", – пригадувала освідчення співачка.

Наполегливість чоловіка зробила свою справу, і на повторне освідчення він отримав відповідь "так". 29-го липня 2006 року закохані побралися.

І чоловік, і продюсер

Віталій Човник повірив у талант своєї коханої, "відібрав" у продюсера та сам зайняв його місце. На початку їхньої співпраці Віталій шукав спонсорів для виступів Ірини, а також створив журнал, на обкладинці якого завжди була його дружина.

Журнал був задуманий як рекламний інструмент: одна частина видання містила матеріали про Ірину, а інша — комерційну рекламу.

На всіх фото з дружиною Віталій посміхається як найщасливіший чоловік у світі

"Ясна річ, ніхто не став би купувати журнал про Ірину Федишин. Ми розносили його по підприємствах, показували, що реклама буде і нам і вам. І в підприємстві подивляться: о, є якась Ірина Федишин, і якщо корпоратив або вечірка, давайте запросимо цю співачку", – згадувала артистка в програмі "Зоряний шлях".

Далі кар’єра Ірини Федишин розвивалася, і поступово їй вдалося закріпитися в українському шоубізнесі. Віталій взяв на себе весь менеджмент і логістику — від пошуку залів до технічного забезпечення виступів. Він також працював над її іміджем та впізнаваністю. А музика Ірини Федишин з часом завоювала свою аудиторію.

Діти

Співачка з чоловіком виховує двох синів: старшого Юрія, народженого у 2012 році, і молодшого Олега, який з'явився на світ у 2016-му. Ірина Федишин з сім’єю проживають у Львові. Подружжя намагається приділяти дітям максимум уваги, попри щільний графік.

Хлопці уже допомагають мамі на концертах

Ірина активно ділиться сімейними моментами в соціальних мережах. Діти Ірини Федишин привчені до дисципліни (іноді в хід іде ремінь) та поваги до української культури.

Незважаючи на війну, родина Ірини Федишин активно подорожує. Співачка постійно виступає за кордоном з концертами та збирає кошти для ЗСУ. Чоловік, звісно, завжди поряд, тому іноді наривається на хейт через виїзди з країни.

В цьому році вони святкували день народження старшого Юрія в Діснейленді.

Протягом повномасштабного вторгнення Федишин невтомно їздить світом із концертами, і чоловік разом із нею

Ірина часто підкреслює, що їдіти надихають її як особистість і як артистку, а також мотивують працювати над новими проєктами.

Традиційні цінності

Родина Федишин неодноразово підкреслювала свою прихильність до традиційних сімейних цінностей та релігійних переконань. Ірина у численних інтерв’ю акцентувала свою увагу на тому, що сім’я – це чоловік і жінка, ніяк інакше.

Традиційна набожна родина - це про Федишин. До речі, до батьків Ірина звертається "на ви"

На Євробаченні-2023 навіть розгорівся скандал, коли авторка "Долоньок" поставила 0 балів Польщі, а потім в інтерв’ю різко негативно висловилася про ЛГБТ-спільноту.

"Я - духовна людина і я чітко знаю, що це є важкий гріх. Але кожен робить висновки, ми всі різні. Ми не святі, всі грішать. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати - руйнуйте... На Євробаченні ми бачимо таких учасників, багато - це було для мене важко. Але я теж це абстрагувала", – наголосила Федишин.

В цьому ж традиціоналізмі виховуються і діти пари.

"Ти дізнався, що таке веселковий прапор і його значення. Ти дізнався, що цей прапор насправді зовсім не веселковий. Ти побачив наскільки люди під таким прапором можуть бути агресивними, наповненні ненавистю і займатися булінгом у мережах", - підкреслила співачка в святковому підписи в Instagram з нагоди дня народження сина Юрія.

Фейкова вагітність

Зіркова пара Федишин-Човник мріє про третю дитину. І співачка навіть візуалізувала її, що викликало багато запитань.

У кліпі з чоловіком Ірина Федишин з’являється вагітна та співає про кохання у зворушливій квітковій сукенці.

Федишин "завагітніла" заради кліпу

"Ми думаємо про третю дитину, але зараз я не вагітна. Мріємо з чоловіком про дівчинку. Навіть мій кліп – це свого роду посил про те, щоб наша мрія здійснилася", - пояснила артистка.

Наступного разу планується справжній декрет, бо попередні вагітності співачка перенесла на ногах.

"Віталік"

Ціогоріч зіркова пара відсвяткувала 18 річницю весілля. З нагоди свята вийшов кліп "Віталик" – пісня Федишин для чоловіка. В ньому вона у звабливому купальнику на пляжному вайбі в Португалії зізнається чоловікові у коханні.

"Завжди разом. Інколи нам дивуються друзі, як ми витримуємо один одного 24/7. А нам так добре і вдома, і на роботі. І за кулісами, і на сцені. Ми живемо один одним та однією справою. Я щаслива, що у мене є такий чоловік, який перевернув моє життя, і продовжує це робити", - зізналася Федишин.

Федишин частенько викладає в мережу фото зі своїми хлопцями

Тож, як бачимо, для 37-річної Федишин родина — пріоритет №1.

Як відомо, зірка часто показує батьків в соцмережах, а минулого року у неї на фронті загинув брат.