Хіменес-Браво розповів про свій найромантичніший вчинок заради дівчини-українки

Зірковий телекухар і ресторатор Ектор Хіменес-Браво, який уже кілька років інтригує шанувальниками своєї загадковою дамою серця, вирішив трохи про неї розказати.

Дівчина 52-річного Ектора - українка, любить музику та, що анітрохи не дивує, смачно попоїсти.

Це чоловік розсекретив у ефірі "СТБ".

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"Найромантичніше, що я робив у своєму житті – я організовував невеличкий пікнік у французькому стилі. Приготував омлет, купив круасани ще з вечора, зварив каву та зробив невеличкий фруктовий салат", - пригадав Ектор.

"Моя дівчина – українка, і вона дуже любить французьку класичну музику. Зокрема Едіт Піаф. У мене є маленька bluetooth-колонка, і я увімкнув її і покликав її словами: "Сніданок готовий!" Коли вона відчинила двері, на неї чекав сад і цей домашній пікнік. Мені здається, це досить романтично", - поділився він.

Нагадаємо, дівчина Ектора під час повномасштабної війни, схоже, перебуває за кордоном. Телезірка неодноразово говорив про те, що їх із коханою розділяють кілометри. Принаймні в домашніх Insta-сторіс Хіменеса-Браво показуються лише його песики: Лупіта, Клопік, Фіона і Бубік.



