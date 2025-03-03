Сини Елтона Джона здійснили рідкісну появу на публіці з обома татусями. Фото, відео

На традиційній благодійній вечірці з нагоди "Оскара", яку щороку організовує британський співак Елтон Джон, з'явилася вся його сім'я: чоловік Девід Ферніш та сини: 14-річний Закарі та 12-річний Елайджа.

Хлопці, яких досі татусі намагалися поменше піддавати пильній увазі публіки, були ошатно вбрані у костюми. Цікаво, що Закарі та Елайджа носять однакові стрижки.

77-річний Елтон Джон та 62-річний Девід Ферніш із синами Фото AFP via Getty Images

Елайджа (ліворуч) і Закарі (праворуч) склали батькам компанію на благодійному івенті Фото Getty Images

Як відомо, обох синів для зіркового подружжя виношувала сурогатна мати. Стати батьком у такий спосіб сера Елтон вирішив після того, як йому відмовили у всиновленні хлопчика Лева із донецького сиротинця. Саме тоді артист усвідомив, наскільки сильно прагне мати сина.

Нагадаємо, Елтон Джон та Девід Ферніш одружилися в 2014-му році.