Сини Елтона Джона здійснили рідкісну появу на публіці з обома татусями. Фото, відео
На традиційній благодійній вечірці з нагоди "Оскара", яку щороку організовує британський співак Елтон Джон, з'явилася вся його сім'я: чоловік Девід Ферніш та сини: 14-річний Закарі та 12-річний Елайджа.
Хлопці, яких досі татусі намагалися поменше піддавати пильній увазі публіки, були ошатно вбрані у костюми. Цікаво, що Закарі та Елайджа носять однакові стрижки.
Як відомо, обох синів для зіркового подружжя виношувала сурогатна мати. Стати батьком у такий спосіб сера Елтон вирішив після того, як йому відмовили у всиновленні хлопчика Лева із донецького сиротинця. Саме тоді артист усвідомив, наскільки сильно прагне мати сина.
Нагадаємо, Елтон Джон та Девід Ферніш одружилися в 2014-му році.
Чоловік Елтона Джона розказав про їхню з ним давню романтичну традицію
"Мій світ": Ніл Патрік Гарріс привітав із 12-річчям дітей, яких їм із чоловіком народила сурогатна матір
Елтон Джон, Сара Полсон, Джоді Фостер та Синтія Ніксон: найвідоміші одностатеві пари зірок
Коли ти зірка, але передусім тато: Рікі Мартін прийшов на шкільний івент до 6-річної доньки. Фото