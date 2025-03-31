"Дякую за твою силу, яка допомагає йти вперед": донька Кричевського в день народження тата адресувала йому зворушливі слова. Фото

31-го березня свій 62-ий день народження святкує артист Гарік Кричевський. Тата у Instagram привітала дочка Вікторія, адресувавши імениннику зворушливий допис.

Дівчина запостила фото, на якому вони з батьком разом.

"З Днем народження, тату! ьогодні день народження у найріднішої та найулюбленішої людини для мене - мого батька. І в цей день я хочу сказати головне: батьківська любов і турбота - це одне з найважливіших почуттів для дочки. Це основа, яка формує силу, впевненість і віру в себе. Тату, завдяки тому, що ти зміг дати мені цю любов, я виросла тією, ким є сьогодні. І я дуже сподіваюся, що ніколи тебе не розчарую", - написала Кричевська.

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Вікторія зворушливо привітала батька з днем народження

"Я знаю, що попри всі труднощі, які трапляються у житті, перш ніж звернутися за порадою до когось, я завжди спершу прийду до тебе. Бо якщо б у нашій родині існувала премія "Найкращий психолог", то без сумнівів її отримав би саме ти", - запевнила вона.

"Дякую тобі за те, що ти завжди піднімаєш мене, коли відчуваєш, що я впала. Дякую за твою силу, яка допомагає йти вперед, навіть коли опускаються руки. Дякую за те, що ти завжди поруч, навіть якщо ми далеко один від одного. Якби не ти, я б, мабуть, здалася у багатьох моментах, але твоя віра в мене завжди змушує рухатися далі. І я дуже хочу, щоб ти завжди був здоровий і щасливий, щоб мав натхнення для всього, що любиш, і знав, що я тобою безмежно пишаюся. З Днем народження, тату! Я тебе дуже люблю!", - додала Вікторія.

Як відомо, зірковій доньці 26 років, вона мешкає у Німеччині та працює дантисткою. В Гаріка та його дружини Анжели також є син Даніель, якому 1-го березня виповнився 21 рік.

Нагадаємо, нещодавно Кричевський поділився в мережі рідкісним фото з коханою половиною.











