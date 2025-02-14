Гарік Кричевський на водонапірній вежі попозував для рідкісного фото з дружиною

Співак Гарік Кричевський та його дружина Анжела показалися на рідкісному спільному селфі, обравши для нього незвичну локацію. Подружжя зазнімкувалося під час поїздки до Німеччини.

"Цю парочку доля закинула на водонапірну вежу в місті Люнебург...", - написав 61-річний Гарік, додавши, що в цьому містечку його не полишає відчуття декорацій для казок Андерсена.

Анжела і Гарік помилувалися німецьким містечком із висоти та закарбували цю мить на згадку

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Як відомо, Кричевські одружилися на початку 1990-х і мають двох спільних дітей: 28-річну Вікторію та майже 21-річного Даніеля.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення російські окупанти розграбували будинок Кричевського під Києвом. Як розповідав артист, вони повитягали майже всю техніку, але лишили антикварний музичний інструмент, не зрозумівши, наскільки він цінний.