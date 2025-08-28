Клум із дочкою на Венеційському кінофестивалі вигуляли ошатні корсетні плаття і парасолю
Німецька супермодель Гайді Клум у супроводі своєї старшої доньки, моделі Лені Клум 27-го серпня ефектно з'явилися на хіднику Венеційського кінофестивалю.
Обидві обрали для заходу ошатні корсетні сукні: 52-річна Гайді - кольору шампань, а 21-річна Лені - чорну. Через погоду дівчатам довелося доповнити свій лук парасолею.
Кількома фото Клум поділилася в своєму Instagram.
"Якнайкраще провела час із моєю крихіткою", - похвалилася вона.
Нагадаємо, крім Лені в Гайді є ще троє дітей: 19-річний Генрі, 18-річний Йохан і 15-річна Лу. Старший хлопець, за прикладом мами та сестри, теж розпочав модельну кар'єру.
Як відомо, Клум говорила, що хоче народити ще одну дитину, від свого нинішнього чоловіка, 35-річного Тома Кауліца, але поки її бажання не здійснилося.
