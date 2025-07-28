"Це так химерно": Клум про те, в яких місцях має сиве волосся, як ставиться до віку та появ топлес перед своїми дітьми

Марія Мельник - 28 липня, 17:15

Німецька супермодель Гайді Клум розказала про материнство і ставлення до віку.

52-річна відома білявка в інтервʼю People посвітила стрункими ніжками у сукнях і розкрила подробиці особистого життя. 

Модель, яка виховує чотирьох дітей: 21-річну Лені Олумі від Флавіо Бріаторе та 19-річного Генрі, 18-річного Йохана й 15-річну Лу - від співака Сіла, розказала про материнство.

Клум у декольтованій сукні
Фото People

У 2023 році Клум знялася разом із донькою Лені в рекламній кампанії білизни Intimissimi, що викликала суперечки в мережі через сексуальний підтекст:

"Багато хто говорить: "Ой, не знаю, чи варто матері й доньці таке робити разом". Я пишаюся своєю донькою. Вона цілком комфортно почувається поруч зі мною в такому форматі".

"Я завжди була відкритою щодо свого тіла. Коли я засмагаю у дворі, можу бути без топа. Я європейка… мої діти не знають мене іншою, і, можливо, саме тому вони самі легше сприймають свої тіла", - додала вона.

Хоча філософія материнства Клум базується на відкритості, вона, як і будь-яка мама, теж переживає.

"Коли вони маленькі, боїшся, що стрибнуть у басейн або встромлять палець у розетку. Потім, коли починають водити машину. А потім — секс, наркотики і рок-н-рол. Сподіваєшся, що зерно, яке ти посіяла, проросте. Що вони будуть хорошими людьми. Що будуть здорові. Але хвилювання не зникають. Я знаю, що й у 80 років все одно буду хвилюватися", - запевнила модель.

Гайді привідкрила завісу особистого життя і розказала про стосунки зі своїм чоловіком, 35-річним музикантом Томом Кауліцом.

"Спочатку я хотіла застосувати досвід, який отримала у стосунках з іншими чоловіками… типу: "О, це нагадує мені ось той випадок, це не сигнал?". А Том сказав: "Не роби цього зі мною. Я — не він і не хтось інший. Обнули все. Я заслуговую на чесний шанс"", - розповіла вона.

Вона приписує міцність свого шлюбу "викраденим" вихідним, проведеним лише вдвох, "записочкам, написаними руками" і щирій присутності одне з одним тут і зараз. А ще — кільком речам, які вона "не може розповісти".

"Коли зачиняються двері нашого дому, мені вже не так важливо, що думають навколо. Я навчилася від свого чоловіка речам, про які навіть не підозрювала, що здатна на них", - розповіла модель про різницю у віці з коханим.

Клум також розказала про ставлення до віку та його роль у моделінгу:

"Зараз нормально бути старшою — але раніше все було не так. Нині ми більше приймаємо зморшки, складки на тілі. Нас приймають у будь-якому віці — і це неймовірно. Ми дійсно пройшли довгий шлях, і світ змінюється".

Однак зірка не заперечує косметичні втручання:

"Я — за ботокс. Хто хоче про це розповісти — давайте, діліться всіма номерами", — додала вона з усмішкою.

Одна з ознак віку, яка поки що оминула Клум, — сивина.

"Але маю один сивий волосок на брові. Це так химерно. І ще один — ось тут, на грудях. Іноді він такий довжелезний!" — поділилася вона.

"Хіба ми не всі хочемо постаріти? Ми завжди так кажемо, але це справді так. Я вже дивлюсь у бік 60, 70… сподіваюся, 80 і навіть 90. І якщо ми досі будемо "в строю", то обов’язково святкуватимемо!", - підбадьорила Клум.

Як відомо, Клум з тих, хто не боїться спілкуватись про свій вік, зміни у тілі тощо. Раніше вона розказувала, де на тілі має зайве волосся.

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