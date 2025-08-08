52-річна Клум оголеною та з мушлями на грудях знялась у звабливих позах. Фото

Карина Тімкова - 8 серпня, 15:30

Німецька супермодель Гайді Клум стала головною героїнею нового випуску французького журналу Paris Match.

Для глянцю знаменитість спокусливо попозувала у різноманітних яскравих купальниках на острові Сен-Бартелемі. Локацій також було декілька: ліжко, душ, пляж та просто вулички міста.

А особливо шанувальників захопив знімок, на якому 52-річна манекенниця лежала повністю оголеною.

Гайді Клум повністю голою посвітила сідницями перед камерою

Гайді поспокушала фанатів своїм виглядом без одягу

Фото antoineverglas

Гайді Клум показала бюст і стегна у ніжному купальнику

На бекстейдж відео зірка показалась у блакитному бікіні

Гайді Клум посвітила апетитним декольте в самому бікіні

Вона швиденько поправила макіяж і побігла позувати перед камерою

Гайді Клум у тоненькому бікіні спокусила фанів сексі позами

Модель постала у звабливій позі на ліжку

Гайді Клум у купальнику полежала для ефектного фото

Клум грайливо повигиналася на лавці на тлі водойми

Гайді Клум у бікіні знялася під душем для гарячих фото

І зазнімкувала свої мокрі форми

Гайді Клум похвалилася ніжками у коротенькій сукенці

Знаменитість у сукні-сітці посвітила стегнами, сидячи на мотоциклі

Гайді Клум з прикритими мушлями грудьми постояла у воді

Гайді з мушлями на грудях уявила себе повелителькою морів

Гайді Клум посвітила пишним бюстом на тлі води у Франції

Манекенниця у бікіні трендового масляного кольору виставила апетитний бюст 

Фанати знаменитості далеко не вперше бачать її у купальниках. Нещодавно вона демонструвала пляжні комплекти у сексі фотосесії та хвалилася бюстом у спокусливому міні. А ще Гайді в образі блискучої русалки позувала в Каннах і знялася топлес для відомого журналу.

Зі своїм чоловіком Томом Каулітцом вона теж любить робити пікантні фото. Як відомо, старша дочка Клум від бізнесмена Флавіо Бріаторе, 21-річна Лені Олумі теж розвиває кар'єру моделі та навіть знімається з мамою у білизні для брендів.

Від ексчоловіка, співака Сіла селебріті має 15-річну Лу, 18-річного Йогана і 19-річного Генрі Самюеля, який нещодавно дебютував на подіумі й попозував для глянцю.

