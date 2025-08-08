52-річна Клум оголеною та з мушлями на грудях знялась у звабливих позах. Фото
Німецька супермодель Гайді Клум стала головною героїнею нового випуску французького журналу Paris Match.
Для глянцю знаменитість спокусливо попозувала у різноманітних яскравих купальниках на острові Сен-Бартелемі. Локацій також було декілька: ліжко, душ, пляж та просто вулички міста.
А особливо шанувальників захопив знімок, на якому 52-річна манекенниця лежала повністю оголеною.
Фанати знаменитості далеко не вперше бачать її у купальниках. Нещодавно вона демонструвала пляжні комплекти у сексі фотосесії та хвалилася бюстом у спокусливому міні. А ще Гайді в образі блискучої русалки позувала в Каннах і знялася топлес для відомого журналу.
Зі своїм чоловіком Томом Каулітцом вона теж любить робити пікантні фото. Як відомо, старша дочка Клум від бізнесмена Флавіо Бріаторе, 21-річна Лені Олумі теж розвиває кар'єру моделі та навіть знімається з мамою у білизні для брендів.
Від ексчоловіка, співака Сіла селебріті має 15-річну Лу, 18-річного Йогана і 19-річного Генрі Самюеля, який нещодавно дебютував на подіумі й попозував для глянцю.
