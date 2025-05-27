Пустунка Клум на парадному хіднику музпремії смикнула за штани відомого співака. Відео

Німецька супермодель Гайді Клум, відвідавши церемонію American Music Awards у Вегасі, влаштувала на парадному хіднику власний невеличкий перформанс.

Поки американський співак Бенсон Бун позував фотографам, Гайді підкралася до нього збоку і смикнула за штани. 22-річний артист такого не очікував, але посміявся.

Вочевидь, ця витівка - відсилка до цьогорічної церемонії "Греммі" та виступу Буна, у ролі "асистенток" якого виступили Клум та акторка Ніккі Глейзер, допомігши співаку зірвати з себе ошатний костюм і залишитися в блискучому комбінезоні. До речі, цей номер згодом повторив Марк Цукерберг.

Компанію Гайді на церемонії склав її 19-річний син Генрі

Нагадаємо, почуття гумору та вигадливість Гайді Клум забезпечили їй неофіційний титул "королеви Геловіна".