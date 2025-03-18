Схвалено мамою: 19-річний син Гайді Клум оголив рельєфний прес для обкладинки глянцю. Фото
19-річний Генрі Самюель, син німецької топмоделі Гайді Клум і британського співака Сіла, з'явився на обкладинці модного журналу HUNGER.
Хлопець, який нещодавно дебютував на паризькому подіумі, продовжує розвивати свою модельну кар'єру і доводити, що він є "більшим, ніж просто його прізвище".
Для глянцю він позував у чорному костюмі бренду Karl Lagerfeld, що складався з піджака та штанів.
Для інших кадрів Генрі вдягнув класичну футболку з джинсами й куртку, яку залишив розстібнутою.
Зіркова мама юнака не залишилась осторонь і прокоментувала успіхи свого сина, публічно похваливши його.
"Так пишаюся тобою, мій прекрасний Генрі! Твоя перша обкладинка для HUNGER Magazine — неймовірний етап! Спостерігати за тим, як ти перетворюєшся на чудового чоловіка, наповнює моє серце великою радістю. Світ тільки починає бачити те, що я завжди знала — ти призначений для величі. Я люблю тебе", — написала 51-річна Гайді.
Нагадаємо, від Сіла супермодель також має 15-річну доньку Лу та 18-річного сина Йогана. А від італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе вона народила 20-річну Лені Олумі, яка також активно розвивається у моделінгу.