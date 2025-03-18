Схвалено мамою: 19-річний син Гайді Клум оголив рельєфний прес для обкладинки глянцю. Фото

19-річний Генрі Самюель, син німецької топмоделі Гайді Клум і британського співака Сіла, з'явився на обкладинці модного журналу HUNGER.

Хлопець, який нещодавно дебютував на паризькому подіумі, продовжує розвивати свою модельну кар'єру і доводити, що він є "більшим, ніж просто його прізвище".

Для глянцю він позував у чорному костюмі бренду Karl Lagerfeld, що складався з піджака та штанів.

Син моделі посвітив голим торсом для журналу, як це любила робити його мама Усі фото @rankinarchive

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Для інших кадрів Генрі вдягнув класичну футболку з джинсами й куртку, яку залишив розстібнутою.

Модель знову знявся у дизайнах відомого бренду

Зіркова мама юнака не залишилась осторонь і прокоментувала успіхи свого сина, публічно похваливши його.

"Так пишаюся тобою, мій прекрасний Генрі! Твоя перша обкладинка для HUNGER Magazine — неймовірний етап! Спостерігати за тим, як ти перетворюєшся на чудового чоловіка, наповнює моє серце великою радістю. Світ тільки починає бачити те, що я завжди знала — ти призначений для величі. Я люблю тебе", — написала 51-річна Гайді.

Його сестра теж неодноразово позувала без одягу

Нагадаємо, від Сіла супермодель також має 15-річну доньку Лу та 18-річного сина Йогана. А від італійського бізнесмена Флавіо Бріаторе вона народила 20-річну Лені Олумі, яка також активно розвивається у моделінгу.