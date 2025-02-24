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Коли фотографує коханий: 51-річна Клум посвітила тілом у червоному спідньому та панчішках

Марія Ткаченко - 24 лютого, 14:00
Гайді Клум і Том Кауліц

Гайді Клум і її чоловік Том Кауліц

Фото з Instagram Клум

Німецька супермодель Гайді Клум за свою багаторічну кар'єру позувала незліченній кількості фотографів. Але особливого вайбу її новій світлині надало те, що зробив її люблячий чоловік.

Якою побачив її музикант Том Кауліц, 51-річна Клум показала у Instagram.

Гайді позувала своєму 35-річному коханому в червоному мереживному спідньому і панчохах, на високих підборах.


Фігура Гайді Клум

Том не лише сам милується коханою дружиною, а і робить фото для її Insta

Як відомо, Клум і Кауліц одружилися в 2019-му році. Супермодель, у якої є четверо нащадків від попередніх стосунків та шлюбу зі співаком Сілом, говорила, що хоче народити ще, але поки свій задум не здійснила.

Нагадаємо, Гайді якось казала, що вона думає про свою різницю в віці з Томом.

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