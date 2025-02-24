Коли фотографує коханий: 51-річна Клум посвітила тілом у червоному спідньому та панчішках
Німецька супермодель Гайді Клум за свою багаторічну кар'єру позувала незліченній кількості фотографів. Але особливого вайбу її новій світлині надало те, що зробив її люблячий чоловік.
Якою побачив її музикант Том Кауліц, 51-річна Клум показала у Instagram.
Гайді позувала своєму 35-річному коханому в червоному мереживному спідньому і панчохах, на високих підборах.
Як відомо, Клум і Кауліц одружилися в 2019-му році. Супермодель, у якої є четверо нащадків від попередніх стосунків та шлюбу зі співаком Сілом, говорила, що хоче народити ще, але поки свій задум не здійснила.
Нагадаємо, Гайді якось казала, що вона думає про свою різницю в віці з Томом.
Гігантські крила, декольте і прозорий боді: Клум знялася для глянцю у сукнях від двох українських брендів
Клум із нагоди 51-річчя показала рідкісне фото з чотирма дітьми
Гайді Клум у мереживному спідньому хтиво вигнулася на дивані. Фото
Пікантний принт і клаптик тканини: 51-річна Клум попозувала на камеру в зухвалих мікротрусиках. Відео
"Завдовжки з мізинець": 51-річна Клум зізналася, де на тілі має зайве волосся