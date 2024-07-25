"Ділиш своє життя зі мною": Гомес зворушливо подякувала коханому та показалася в купальнику на фото з ним

Співачка Селена Гомес, яка днями відсвяткувала 32-річчя, не приховує своїх почуттів до бойфренда, музичного продюсера Бенні Бланко.

Артистка, яка часто ділиться милими фото з коханим у соцмережах, присвятила йому великий допис вдячності та показала чимало зворушливих спільних кадрів.

"Дякую тобі за те, що ділиш своє життя зі мною сьогодні і кожного дня", – написала вона.

Співачка публічно подякувала коханому фото з Instagram Селени Гомес

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До речі, якось артистці довелось відстоювати Бланко перед своїми фанатами. У суперечці в Instagram Гомес не посоромилася закрити недоброзичливцям роти фото з instagram

Як відомо, свого бойфренда Гомес називає найкращим, що траплялося з нею у житті. Пара разом вже близько року, хоча спершу тримала свій роман у секреті.

Нагадаємо, раніше Гомес мала чимало романів із відомими артистами. Як відомо, вона зустрічалася із The Weekend, а також мала довготривалі стосунки із канадським співаком Джастіном Бібером.

Останній, до речі, нині в очікуванні первістка із моделлю Хейлі Бібер (у минулому Болдуїн).