"Певний час горювала": 32-річна Селена Гомес зізналася, що не зможе виносити дитину

фото EMMA SUMMERTON

Співачка Селена Гомес стала новою героїнею жовтневої обкладинки видання Vanity Fair.

Артистка, яка попозувала у стильних та розкутих луках, також дала інтерв’ю. В ньому Гомес зізналася, що мріє стати матір’ю. Однак не всі способи доступні їй.

"Я ніколи цього не казала. Але на жаль я не можу виносити дитину самотужки. В мене є багато медичних моментів, які б поставили під загрозу моє життя і життя дитини. Це те, через що я певний час горювала", – зізналася зірка, яка свого часу перенесла пересадку нирки як наслідок автоімунної хвороби.

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Гомес на обкладинці жовтневого Vanity Fair фото EMMA SUMMERTON

Водночас Гомес не відкидає альтернативні сценарії.

"(Виносити дитину - ред.) – не обов’язково, я собі це так уявляла. Я думала, це трапиться в той спосіб, який трапляється з усіма. Але наразі я вже набагато краще прийняла те, що це не так. Я вважаю це благословення, що є неймовірні люди, які готові піти на сурогатне материнство чи усиновлення. І обидва ці варіанти – це величезні можливості для мене.

Це робить мене надзвичайно вдячною іншим людям, які стають шансом для тих, хто до нестями хоче бути мамою. Я одна з цих жінок. І я схвильована тим, як ця подорож буде виглядати. Так, це буде трохи інакше. Кінець кінцем мені байдуже, ця подорож (до материнства – ред.) буде моєю. Це буде моя дитина", – сказала Селена.

Зірка вперше розповіла про наслідки пережитих проблем зі здоров'ям фото EMMA SUMMERTON

фото EMMA SUMMERTON

Не виключає зірка і те, що на дітей вона наважиться із чинним бойфрендом, музичним продюсером Бенні Бланко.

"Ми завжди переконуємось, що захищаємо те, що в нас із ним є. Але у нас нема суворих правил. Я хочу, аби він був собою і я також завжди хочу лишатися собою", – додала співачка.

"Мене ніколи не любили так, як зараз. Він – просто світло. Повне світло у моєму житті. Він – мій найкращий друг. Мені подобається розповідати йому все… До того, як я зустріла його, я п’ять років була сама. Може за винятком кількох побачень, на які ходила в той період. І я почувалася: "Окей, якщо це той самий вайб, то що ж тоді найважливіше для мене? Родина"", – поміркувала зірка в інтерв’ю.

"Це те, через що я певний час горювала" фото EMMA SUMMERTON

Зірка розглядає альтернативні способи стати мамою фото EMMA SUMMERTON

До речі, попри очевидні плани завести сім’ю у найближчому майбутньому та потенційний шлюб із Бланко, який зірка також не виключає, брати прізвище бойфренда вона не збирається.

"Я не змінюватиму своє ім’я ні за яких обставин. Я – Селена Гомес. Крапка", – підсумувала вона.

фото EMMA SUMMERTON

Нагадаємо, раніше стало відомо, в який спосіб коханий артистки полюбляє її тішити.