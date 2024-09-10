"Певний час горювала": 32-річна Селена Гомес зізналася, що не зможе виносити дитину

Тетяна Сухачова 10 вересня, 14:30
Співачка Селена Гомес
фото EMMA SUMMERTON

Співачка Селена Гомес стала новою героїнею жовтневої обкладинки видання Vanity Fair.

Артистка, яка попозувала у стильних та розкутих луках, також дала інтерв’ю. В ньому Гомес зізналася, що мріє стати матір’ю. Однак не всі способи доступні їй.

"Я ніколи цього не казала. Але на жаль я не можу виносити дитину самотужки. В мене є багато медичних моментів, які б поставили під загрозу моє життя і життя дитини. Це те, через що я певний час горювала", – зізналася зірка, яка свого часу перенесла пересадку нирки як наслідок автоімунної хвороби.


Селена Гомес на обкладинці глянцю

Гомес на обкладинці жовтневого Vanity Fair

фото EMMA SUMMERTON

Водночас Гомес не відкидає альтернативні сценарії.

"(Виносити дитину - ред.) – не обов’язково, я собі це так уявляла. Я думала, це трапиться в той спосіб, який трапляється з усіма. Але наразі я вже набагато краще прийняла те, що це не так. Я вважаю це благословення, що є неймовірні люди, які готові піти на сурогатне материнство чи усиновлення. І обидва ці варіанти – це величезні можливості для мене.

Це робить мене надзвичайно вдячною іншим людям, які стають шансом для тих, хто до нестями хоче бути мамою. Я одна з цих жінок. І я схвильована тим, як ця подорож буде виглядати. Так, це буде трохи інакше. Кінець кінцем мені байдуже, ця подорож (до материнства – ред.) буде моєю. Це буде моя дитина", – сказала Селена.

Селена Гоіес у ковбойському капелюсі

Зірка вперше розповіла про наслідки пережитих проблем зі здоров'ям

фото EMMA SUMMERTON
Гомес у зйомці
фото EMMA SUMMERTON

Не виключає зірка і те, що на дітей вона наважиться із чинним бойфрендом, музичним продюсером Бенні Бланко.

"Ми завжди переконуємось, що захищаємо те, що в нас із ним є. Але у нас нема суворих правил. Я хочу, аби він був собою і я також завжди хочу лишатися собою", – додала співачка.

"Мене ніколи не любили так, як зараз. Він – просто світло. Повне світло у моєму житті. Він – мій найкращий друг. Мені подобається розповідати йому все… До того, як я зустріла його, я п’ять років була сама. Може за винятком кількох побачень, на які ходила в той період. І я почувалася: "Окей, якщо це той самий вайб, то що ж тоді найважливіше для мене? Родина"", – поміркувала зірка в інтерв’ю.

Селена Гомес у фотосесії

"Це те, через що я певний час горювала"

фото EMMA SUMMERTON
Селена Гомес у мереживі

Зірка розглядає альтернативні способи стати мамою

фото EMMA SUMMERTON

До речі, попри очевидні плани завести сім’ю у найближчому майбутньому та потенційний шлюб із Бланко, який зірка також не виключає, брати прізвище бойфренда вона не збирається.

"Я не змінюватиму своє ім’я ні за яких обставин. Я – Селена Гомес. Крапка", – підсумувала вона.

Гомес у зйомці для глянцю
фото EMMA SUMMERTON

Нагадаємо, раніше стало відомо, в який спосіб коханий артистки полюбляє її тішити.

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