"Зроблено з любов'ю": Гузема народила третю дитину і розсекретила її ім'я. Відео
Дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема стала мамою втретє і показала новонародженого малюка.
У своєму Instagram вона опублікувала ніжне відео, на якому гладить за ручку свою маленьку донечку. Дівчинку назвали Вів'єн.
"+1. Зроблено з великою любов'ю", — написала багатодітна мама.
Нагадаємо, 34-річна Валерія та її коханий, спортсмен-пілотажник Тимур Фаткуллін також мають 3-річного сина Тимура і півторарічну дочку Селін.
Минулого року парочка створила спільну колекцію прикрас, для якої знялася у чуттєвій фотосесії.
Приєднуйтесь до дискусії