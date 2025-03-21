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"Зроблено з любов'ю": Гузема народила третю дитину і розсекретила її ім'я. Відео

Карина Тімкова - 21 березня, 09:27

Дизайнерка ювелірних прикрас Валерія Гузема стала мамою втретє і показала новонародженого малюка.

У своєму Instagram вона опублікувала ніжне відео, на якому гладить за ручку свою маленьку донечку. Дівчинку назвали Вів'єн.

Дизайнерка Валерія Гузема народила третю дитину
Перед камерою дитина з'явилася у бежевому костюмчику з рюшами
Фото Instagram

"+1. Зроблено з великою любов'ю", — написала багатодітна мама.

Нагадаємо, 34-річна Валерія та її коханий, спортсмен-пілотажник Тимур Фаткуллін також мають 3-річного сина Тимура і півторарічну дочку Селін.

Минулого року парочка створила спільну колекцію прикрас, для якої знялася у чуттєвій фотосесії.

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