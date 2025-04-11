"Нічого не втратила": Гросу відреагувала на слова режисера Нєнова про себе й пояснила, чому припинила їхню співпрацю

Режисер та креативний продюсер Герман Нєнов, даючи днями інтерв'ю, назвав ім'я співачки, з якою він більше ніколи не погодиться працювати. Це Аліна Гросу. Остання відреагувала на цю його заяву, наголосивши, що не працювати більше з Нєновим було її рішенням.

"З Аліною Гросу я більше у своєму житті не попрацюю. Вона не може бути до кінця щирою в своїх емоціях, бо вона не може визначитися, чого сама хоче. Навіть не може щиро сказати, що їй, наприклад, не подобається чи подобається, буде чи не буде робити", - сказав Нєнов у програмі "Говорить Суханов".

Як пояснив режисер, йому складно працювати з людьми, які не надають йому фідбеку.

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"Мені краще посваритися, але дійти до мети. Давайте ж думками ділитися відверто! Хоча Аліна прекрасна дівчина, але не моя за характером. Краще було б, якби вона в мене стакан кинула", - зізнався він.

Аліна поділилася новим фотосетом - імовірно, зі зйомок її майбутнього кліпу

Гросу виклала власну точку зору про досвід співпраці з Нєновим у Instagram-дописі.

"Тут один режисер із шоубізнесу - Герман, в якомусь інтерв'ю сказав, що ніколи б не працював зі мною, бо я занадто м'яка і не висловлюю різко та чітко свої думки та бажання, "так чи ні". А йому легше працювати зі скандалами. Приймаю його думку! Видно, надто м'якою я колись була", - написала Аліна.

"Та хочу йому нагадати, що у 2021 році я сама припинила свою співпрацю з ним, бо складати бюджет із цін із повітря і витягувати космічні суми на відео без особливої ідеї, без сюжету, суто за самолюбування у кадрі - це не до мене. Я знаю ціну кожній копійці і скільки що насправді коштує на знімальному майданчику. В Голлівуді ціни менші, знаю, знімали, працювали. Тим більше, зараз, коли це, дійсно, не на часі", - зазначила вона.

Гросу вирішила відповісти Нєнову публічно

"Врешті-решт, я залишила йому аванс за те, що він витратив час на мене, бо я зробила примірку перук і тест мейку для зйомок (у вигляді 1500$ (!)). Сама в шоці", - зізналася співачка.

Зі слів Гросу, вона тоді сказала Нєнову, що їде на зйомки і вони поки припиняють співпрацю, та пообіцяла, що не користуватиметься його ідеями.

"Крапка. А готувалися ми тоді до прем'єри "Малинові вуста", і блін, від того що я цю роботу зробила не з ним, я нічого не втратила, пісня і так зайшла. А найвідоміші мої кліпи по 20-48 мільйонів переглядів, зняті за копійки. Бо важливі - не бюджет і штампування, а ідея та душа", - резюмувала артистка.

Бажання більше ніколи не співпрацювати в Гросу та Нєнова взаємне

Нагадаємо, Герман Нєнов у ексклюзивному інтерв'ю ТаблоID розповідав, яким був його найбільший та найменший гонорар і чи крутив він романи з кимось із українських зірок.

Як відомо, торік одружена з росіянином Аліна Гросу вскочила в скандал через буцімто отриману нею "дипломатичну посаду" в Нью-Йорку.