"Спеціально не ховаємось": Гросу пояснила, чому не показує чоловіка-росіянина у соцмережах

Виконавиця Аліна Гросу, яка у березні 2024-го вийшла заміж вдруге, пояснила, чому не показує обличчя свого чоловіка.

Співачка зробила це, відповідаючи на запитання підписників у себе в Instagram.

"Якщо вам чесно сказати, то ми спеціально не ховаємось. Є купа фото у людей з нами. Ми не відмовляємось фотографуватися. Тільки у своїх соцмережах я нічого не викладаю. Бо, ﻿﻿зазвичай, як раніше ﻿﻿постила колись когось - починалися хвилі у стосунках. А у чоловіка взагалі більш немає особистих сторінок", - поясила Аліна.

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Як відомо, у 2021-ому Гросу вступила у стосунки з російським актором Романом Полянським, з яким нібито припинила спілкування на початку повномасштабного вторгнення.

Утім, після того, як Гросу бачили у вересні 2024-го на івенті в Нью-Йорку з тим самим Полянським, стало очевидно, що актриса досі з ним разом. Хоча сама вона цього не підтверджувала.

Нагадаємо, зі своїм першим чоловіком Олександром Комковим Аліна Гросу розлучилася у 2020 році.