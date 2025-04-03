"Де інші вчились, я викладала": Гросу "порадила", як відбити чужого чоловіка, і показалася з благовірним-росіянином. Відео

Співачка Аліна Гросу, яка полюбляє знімати для свого Instagram жартівливий контент, виклала відео, в якому дає пораду, як "забрати собі чужого чоловіка, як цуценя". Але насправді ні.

Своїм роликом 29-річна артистка, навпаки, закликає такого не робити. З'являється в ньому і чоловік Гросу, російський актор Роман Полянський, зі спини чи в пів-оберта, але все одно впізнаваний.

"Колись я була коханкою свого чоловіка. Ти запитаєш, першого чи другого? А я скажу: обох. Тому де інші вчились, я викладала. Бо я - коханка, яка змогла двічі. І моя порада для тої, хто хоче забрати собі чужого чоловіка, як цуценя...", - заінтригувала Аліна, випнувши на камеру звабливе декольте.

Аліна розпочала відео з появи в дещо провокаційному луці

"Стоп, ти реально ще на зв'язку? Ти - маленька розпусниця! Перша порада: ніяк, чуєш, ніяк! Викинь це з голови. Не треба чіпати чуже. Не роби боляче іншим, бо світ - це бумеранг, і той, кого так легко забрати, піде далі ко колу, хочеш ти цього чи ні. А ось Аліночка насправді - чемна і хороша дівчинка. Чуже не беру, своє не віддам. І ти шукай своє", - наголосила артистка.

Такий погляд співачка адресувала тим, хто дійсно міг чекати від неї поради, як вкрасти чужого чоловіка

"Бо в роті приємніше тримати свою зубну щітку, а не "беушну". І пофіг, що не за 600 тисяч доларів в місяць. Зате я тепер не в зоні ризику", - зазначила вона.

Гросу не світить обличчя Полянського в соцмережі

А ще зірка у відео попоїла шаурми

Нагадаємо, Аліна по собі знає, як боляче бути зрадженою жінкою. Є в неї досвід і заміжжя за чоловіком, яки мало того, що сидів на її шиї фінансово, так ще й принижував.

Як відомо, про свій другий шлюб Гросу повідомила торік. А про те, що її обранець - росіянин, який публічно не висловлювався про війну і який після початку повномасштабного вторгнення показувався в Москві, стало відомо завдяки фото з івенту, де вони були разом.



