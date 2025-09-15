"Прикладна професія": Харчишин розповів, яку спеціальність опановує його тяжко хворий 17-річний син

Рік тому музикант і фронтмен гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин уперше розповів про невиліковний діагноз свого середнього сина, 17-річного Євген.

Хлопець має нейропсихіатричне захворювання, яке у світі почали діагностувати відносно недавно. Як розповів Валерій в інтерв'ю Аліні Доротюк, син почав навчання і опановує прикладну професію.

"Він навчається, слава богу, ми знайшли такий навчальний заклад. Це професія прикладна, якої він набуватиме протягом трьох років. Я би хотів, щоб він навчався, наприклад, у консерваторії, але, по-перше, тяги не було в нього до музики, а потім ми займалися його здоров'ям... А зараз ця тяга є, він мусить знати все, його настільки все цікавить...", - зазначив Харчишин.

Валерій Харчишин розповів про навчання хворого сина

"Він мав би бути взуттярем, але буде кулінаром. Тобто шефом, скоріше за все. Тобто принаймні вмітиме приготувати собі їжу. Він був розчарований, коли дізнався, що немає місць на кулінара, а є на взуттяря... А коли я йому пояснив, що його прадід був чоботарем, і я йому сказав, що він, можливо, започаткував би свій бренд крафтового взуття, я би до цього долучився, і він такий - так, так.. І тут йому кажуть, що місце на кулінара знайшлося. І я дивився, як він розгубився, бо він наче вже почав звикати до думки, що взуттяр - це історична місія роду, але я йому сказав, що він може після кулінара опанувати ще й цю професію", - розповів музикант.

17-річний Євген стане кулінаром, а потім, може, і чоботарем

Також Валерій зауважив, що з початку літа цього року йому вдається набагато більше часу проводити з сином: "Зараз ми бачимося по пів дня майже щодня".

"Ти це мусиш прийняти, і від того моменту, коли це прийняття прийшло, ти розумієш, що це твій син, він такий, тепер так. Ти сприймаєш це як належне, ти не борешся, ти не плачеш і не жалієш себе і його. Сприймаєш реальність і його таким, як він є. І все. Тоді все добре. Він сміється, як всі люди, жартує, як всі люди, він робить все так само, як і всі люди, просто деякі речі він робить публічно", - розповів Харчишин про своє ставлення до хвороби сина

Нагадаємо, старший син Харчишина від першого шлюбу, Дмитро з перших днів великої війни захищає країну на фронті.

Також від ексдружини Юлії, з якою музикант розлучився у 2022 році, крім Євгена, є ще один син.