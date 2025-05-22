"Роблять гарну справу": Харчишин розповів, ким його старший син служить у ЗСУ

Лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, чий старший син Дмитро в перші ж дні повномасштабного вторгнення долучився до війська, щоби захищати Україну, розказав, чим той зараз займається.

Зі слів артиста, його первісток наразі закінчує офіцерські курси, а до цього працював сапером. Про це йшлося в інтерв'ю Валерія Марічці Падалко.

"Він залишився рити, розставляти міни і збирати їх потім. Вони роблять гарну справу і багато чого зробили. Багато мостів було з нашими північними сусідами знищено. Зараз робота у війську є доволі небезпечною, тому що це робота з вибухівкою. Хоча він навчає вже і сам завершує офіцерські курси", - поділився музикант.

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Зі слів Валерія, він свідомо мінімізує контакти з Дмитром під час війни, не знає, в якій він частині та хто його командир - щодо до воїна не було ставлення як до сина зірки

50-річний Харчишин також розповів про стан свого середнього сина Євгена, якому діагностували невиліковне нейропсихіатричне захворювання.

"Він почувається добре. Ми молилися на пубертат, ми на нього дочекалися - дива не сталося, як нам обіцяли, але гірше не стало. Він росте, розвивається і, мабуть, це швидке дорослішання йому трошечки допомогло", - зазначив Валерій.

"І питання тепер, як він житиме, соціалізуватиметься, чи з'явиться у нього критична оцінка, критична поведінка, бо він поки що дупля не віддає собі. Йому дуже складно у світі розібратися. Підлітку складно у світі розібратися, а зараз підлітку ще й ще з такими ознаками... Він не усвідомлює себе в світі. Він, можливо, навіть не розуміє, що він відмінний від інших людей, інших дітей", - припустив він.

Причиною хвороби Євгена став стрептокок, якому організм не зміг протистояти через аутоімунне захворювання

Водночас, зізнався Валерій, найбільшою помилкою, якої вони з ексдружиною Юлією, матір'ю Євгена припустилися, було те, що зосередилися лише на лікуванні сина, а не самих себе.

"Ми не звернулися до психолога. Якби ми це зробили, то ми би швидше отямилися, швидше дійшли до цього сприйняття. Тобто потрібно було не малювати для себе якийсь марафон перемоги, не дурити себе бабками і звертатися до "Битви екстрасенсів"...", - сказав він.

Нагадаємо, свого часу Харчишин розказував, як випробування синовою хворобою віддалило їх із Юлією одне від одного.