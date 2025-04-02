82-річного Харрісона Форда помітили в нью-йоркському метро за цілунками з дружиною. Фото

Харрісон Форд зі своєю дружиною поцілувався в метро Фото Getty Images

Голлівудський актор Харрісон Форд довів, що навіть знаменитості можуть вести звичайне життя. Разом із дружиною Калістою Флокхарт він був помічений у метро Нью-Йорка після спільного шопінгу у Верхньому Вест-Сайді.

Пару підловили на платформі підземки. 60-річна Флокхарт сіла на експрес-поїзд до театру, де бере участь у виставі, а 82-річний Форд вирушив іншим маршрутом. У вагоні він розговорився з попутницею, зізнавшись, що не користувався метро вже багато років, пише Backgrid.

Попри увагу пасажирів подружжя поводилося невимушено і навіть обмінялося ніжним поцілунком.

Форд був одягнений у світло-блакитну сорочку, темні джинси та черевики. Його дружина обрала сірий светр, джинси, кепку й маску.

Минулого року Каліста розповіла історію знайомства з Харрісоном. Нагадаємо, парочка одружена з 2010-го і має прийомного сина Ліама, якому зараз 22 роки. А ще у Форда є четверо дітей від попередніх шлюбів.

До речі, закохані люблять разом з'являтися на хідниках і відвідувати кінопрем'єри.

А декілька років тому актор ледь не спричинив авіакатастрофу, коли "сплутав" свій літак із гелікоптером.