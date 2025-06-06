Пропозиція без заручин: 58-річну Холлі Беррі покликали заміж, але вона досі не сказала "так"

Поки фанати чекали, коли бойфренд 58-річної Холлі Беррі, 55-річний музикант Ван Гант покличе її заміж, він, як виявилося, вже це зробив. От тільки актриса поки що не готова до чергового заміжжя.

Про це закохані розказали в інтерв'ю TODAY.com 4-го червня.

"Я вже зробив пропозицію, і вона все ще відкладена, як бачите", – сказав Гант, а Беррі засміялася. "Просто воно ще десь лунає. Знаєте, можливо, ви зможете підштовхнути її", - додав музикант.

Холлі Беррі і Ван Гант уже 5 років разом, тож фани пари очікують на весілля

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На питання, чому вона досі не прийняла пропозицію коханого, актриса сказала:

"Ну, я була одружена тричі. Ван був одружений один раз, тому ні, ми не відчуваємо, що повинні одружуватися, щоб якимось чином підтвердити наше кохання. Ми цього не робимо".

"Але я думаю, що ми одружимося хоча б тому, що зі всіх людей, з якими я вже була одружена, це єдина людина, з якою я мала б одружитися. І я відчуваю, що я маю, ми повинні одружитися, але це не тому, що ми мусимо. Я думаю, що це те, що ми зробимо просто тому, що хочемо цього", - додала Беррі.

Беррі не поспішає виходити заміж учетверте і навіть не відповіла "так" на пропозицію свого коханого Фото з Instagram

"Я завжди уявляла себе у відданих, люблячих стосунках з моїм найкращим другом, кимось, кого я поважаю і люблю", - підкреслила володарка "Оскару".

На запитання, коли ж вона все-таки планує сказати Ганту "так", Беррі відповіла "Скоро".

Як відомо, Беррі виховує 17-річну доньку Налу від колишнього хлопця Габріеля Обрі та 11-річного сина Масео від колишнього чоловіка Олівера Мартінеса, з яким вона була одружена з 2013 по 2016 рік.

Також акторка була одружена з колишнім професійним бейсбольним гравцем Девідом Джастісом з 1993 по 1997 рік та з музикантом Еріком Бенетом з 2001 по 2005 рік.

Ван Гант має сина від попереднього шлюбу.