58-річна Холлі Беррі без трусиків шокувала мережу надпікантним луком на Met Gala 2025

58-річна актриса Холлі Беррі запам'яталася глядачам Met Gala 2025 не лише своїм розкішним виглядом, а і... оголеним лобком, який частково було видно крізь прозорі смуги її вбрання.

І це не надто сподобалося шанувальникам зірки, багато з яких назвали її лук ганебним і недостойним актриси поважного віку і статусу.

Володарка премії "Оскар" обрала для Балу костюма декольтовану, розшиту бісером чорну та прозору смугасту сукню від LaQuan Smith, під якою не було трусиків. Тому щоразу, коли Холлі рухалася, вона ризикувала показати більше дозволеного.

Холлі Беррі перебуває у чудовій формі, але чи варто було демонструвати аж так багато? Фото Getty Images

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Користувачі соцмереж не забарилися з коментарями, мовляв, так, Беррі ще гаряча і старіє як хороше вино, але це не той крок, якого від неї чекали.

"Вбрання Холлі Беррі було ганебним. Було видно її лобок", "Це потребує попередження", "Де її спіднє?" - обурюються глядачі. Хоча були і такі, що назвали сукню актриси чудовою, а її вигляд - розкішним.

Нагадаємо, на церемонії вручення "Оскару" 2025 Беррі епатувала загал раптовим поцілунком з Едріаном Броуді.