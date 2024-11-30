"Частина знайомства та пізнання": Терен пояснив, чому багато цілується на шоу "Холостяк"
Ветеран та головний герой романтичного шоу "Холостяк" Олександр "Терен" Будько зізнався, чому на проєкті цілується з багатьма дівчатами.
Про це він написав у своєму Instagram, після того, як під останнім випуском шоу люди почали хейтити його за це.
"Друзі, багато хто з вас звертає увагу на мої поцілунки в проєкті "Холостяк", і ви маєте розуміти, що кожен поцілунок — це частина великого процесу пошуку справжніх почуттів і емоційного зв’язку", - зазначив Терен.
Олександр наголосив, що його шлях на реаліті - це не просто пошук кохання, але й пошук себе.
"Це не лише романтика, а й можливість дізнатися більше про себе, про те, що для мене важливо в стосунках, і про людей, які знаходяться поруч. Для мене кожен поцілунок — це важлива частина знайомства і пізнання", - додав "Холостяк".
Він зауважив, що побачення, які люди можуть побачити за вечір, знімаються не за один день.
"До речі, всі побачення НЕ знімаються за один день, це монтажна група старається, щоб ви все побачили за декілька годин. Дякую всім за вашу підтримку і розуміння! Ви чудові, і я обіцяю, що все стане більш зрозумілим, коли цей шлях наблизиться до свого завершення", - підсумував Будько.
До речі, підтримати Терена у коментарях поспішив й екс-"Холостяк", шоумен та блогер Нікіта Добринін.
"Цілувався три місяці, а люди тепер думають, що ти все за один вечір встиг. Буває", - написав він.
Нагадаємо, нещодавно Олександр Терен засвітився за ручку з кінодіячкою на прем'єрі документального фільму про український балет в еміграції в Нью-Йорку.
Як відомо, раніше ТаблоID розповідав, хто бореться за серце Терена у проєкті "Холостяк".
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