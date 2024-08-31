Всі карти розкрито: Klavdia Petrivna на першому сольнику у Києві показала своє обличчя. Відео

Фото з Instagram Клавдії Петрівни

Таємнича співачка Klavdia Petrivna, яка стала популярною через TikTok, та протягом року приховувала свою особистість, нарешті зняла маски. Виконавиця відкрила обличчя перед тисячами фанів на своєму першому сольному концерті у київському Палаці спорту 30 серпня.

Відео з концерту активно поширюють шанувальники співачки.

Спершу співачка виступала у своєму вже фірмовому капелюсі та золотій масці, проте пізніше вона зняла його. Перед тим, як показати себе без масок, виконавиця звернулася до фанатів з-за куліс.

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"Чи варта людська увага того, на що ми готові заради неї? "Клавдія, Клавдія, та хто ж така ця Клавдія?", "Я її не буду слухати до тих пір, поки вона не зніме капелюха", "Петрівна, будь ласка, не відкривайте обличчя, бо зникне інтрига і буде не так цікаво" - я читала кожен ваш коментар і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно, я заплуталася. Тому, під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила - критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Побачимося колись в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене. Тут, без масок, капелюхів та прикрас", - сказала вона.

Після цих слів Клавдія Петрівна вийшла на сцену у білому штанному костюмі. Шанувальники побачили, що під капелюхом дійсно ховалася юна білявка.

Співачка запалила на своєму першому сольному концерті Скріншот з TikTok

Співачка влаштувала справжню сенсацію на сцені Скріншот з TikTok

Фани змогли побачити, хто ж ховався за капелюхом

Хоча офіційно співачка не називала свого імені й виступала в окулярах, у фанів не залишилося сумнівів, що весь цей час під маскою ховалася Соломія Опришко.

Нагадаємо, нещодавно Klavdia Petrivna привідкрила своє обличчя у кліпі на пісню "Орбіти", яку вона записала з гуртом TVORCHI.

Як відомо, вперше співачка виступила на сцені на сольному концерті Артема Пивоварова.