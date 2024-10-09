Мірошниченко продемонструвала, в якому незвичному місці зустріла свій день народження

Марія Ткаченко 9 жовтня, 16:30
Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко 9-го жовтня святкує своє 37-річчя

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна вирішила подарувати собі на 37-річчя особливу пригоду. Іменинниця гайнула до Італії та побувала на вулкані Етна.

Несподіваним для підписників відео- та фотоконтентом вона поділилася у Instagram.

"Що ви знаєте про цікаві варіанти для святкування ДН? Минулого року Карпати і мовчазний ретрит. Цього - вулкан, вулканічний пил на зубах, губах, в шкірі голови, під нігтями. Кайфффф!", - зізналася Інна.

У сторіс Мірошниченко показала, який сильний вітер був на вулкані.

Дружина Тімура Мірошниченка Інна Мірошниченко

Свій день народження багатодітна мама вирішила зустріти яскраво та у чайдфрі-форматі

А судячи з інших, менш екстремальних кадрів, гарної фотосесії з італійським вайбом від блогерки теж варто очікувати.

Багатодітна Інна Мірошниченко

Інна в Італії

Блогерка Інна Мірошниченко дружина телеведучого

Схоже, діти Інни й Тімура - Ангеліна, Мія, Марко і Марсель - залишилися з татом і двома нянями.

Нагадаємо, Мірошниченки розповідали, як їхні батьки поставилися до того, що в родині з'явилися не лише кревні внуки, а і народжені серцем.

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