Мірошниченко продемонструвала, в якому незвичному місці зустріла свій день народження
Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна вирішила подарувати собі на 37-річчя особливу пригоду. Іменинниця гайнула до Італії та побувала на вулкані Етна.
Несподіваним для підписників відео- та фотоконтентом вона поділилася у Instagram.
"Що ви знаєте про цікаві варіанти для святкування ДН? Минулого року Карпати і мовчазний ретрит. Цього - вулкан, вулканічний пил на зубах, губах, в шкірі голови, під нігтями. Кайфффф!", - зізналася Інна.
У сторіс Мірошниченко показала, який сильний вітер був на вулкані.
А судячи з інших, менш екстремальних кадрів, гарної фотосесії з італійським вайбом від блогерки теж варто очікувати.
Схоже, діти Інни й Тімура - Ангеліна, Мія, Марко і Марсель - залишилися з татом і двома нянями.
Нагадаємо, Мірошниченки розповідали, як їхні батьки поставилися до того, що в родині з'явилися не лише кревні внуки, а і народжені серцем.
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