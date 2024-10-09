"Така різна, але однаково кохана": Мірошниченко зворушливими кадрами привітав дружину з 37-літтям. Відео

Тімур та Інна Мірошниченки одружені вже 6 років

Телеведучий Тімур Мірошниченко привітав із днем народження свою дружину Інну, присвятивши їй допис у Instagram.

Чоловік зібрав милі моменти з сімейної відеохроніки - Інна з дітьми, Інна переглядає документи дорогою до суду, Інна чилить на сапі та інші.

Тімур привітав Інну з її святом

"Ти така різна, але однаково кохана. До безтями!", - зізнався Тімур.

Мірошниченко зібрав в одне відео особливі моменти з коханою

Інна з нагоди свого 37-річчя теж запостила символічне відео, привітавшись зі своїм новим роком життя.

Нагадаємо, Тімур Мірошниченко відверто заявляє про те, що кохана дружина та їхні з нею діти - це найкраще, що трапилося в його житті.

Як відомо, пара виховує чотирьох нащадків: Ангеліну, Мію, Марка і Марселя. Старша дівчинка офіційно стала прийомною дочкою Інни у вересні, хоча під час судового засідання виникла несподівана для зіркової мами-юристки проблема.