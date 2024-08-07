"Це абсолютно нормально": Мірошниченко розповіла про ревнощі між дітьми і показала доньку з новим аксесуаром

Діти Мірошниченків: 4-річний Марко, 8-річна Ангеліна, 6-річна Мія і 3-річний Марсель Фото з Instagram Мірошниченко

Юристка та блогерка Інна Мірошниченко, яка різом із чоловіком, шоуменом Тімуром Мірошниченком подарувала родину вже двом прийомним дітям, продовжує ділитися досвідом та відповідати на запитання підписників у Instagram.

Так, аудиторію Інни зацікавило, чи не ревнують біологічні нащадки подружжя, Мія і Марко, до брата і сестри, яких батьки забрали з дитячих будинків, Марселя та Ангеліни.

"Всі діти ревнують маму/тата до інших дітей. Немає річниці Мія+Марко до Марселя+Ангеліни. Ангеліна ревнує до Марселя. Мія до Марко і так далі. Це абсолютно нормально", - запевнила жінка.

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"Ми нагамаємося кожній дитині дати індивідуальну увагу та відчуття абсолютної любові. Аби ці ревнощі залишалися здоровими", - зазначила вона.

Марсель у родині вже понад рік, а Ангеліна - з червня

Пояснила Інна й те, чому Ангеліна, як розказав днями Тімур, називає їх не лише "мама" і "тато", а і на ім'я.

"Ангеліна називає мене Інна/мама. Тімура Тімур/тато. Немає певної закономірності, кого і коли і як саме. Слова "мама" і "тато" не несуть поки особливого змісту. Це як статус чи професія для неї. Є мама Інна, а є Саша хірург, наприклад", - поділилася Мірошниченко.

"Можливо, Тімур частіше тато, бо слово "Тімур" важке для вимови (не стоїть літера Р у вимові)", - припустила вона.

А ще блогерка вперше показала Ангеліну в окулярах, які насправді дівчинка мала би носити від народження, і тоді її проблеми з зором не стали би настільки серйозними.

Модниця Ангеліна

Нагадаємо, для Тімура та Інни принциповим моментом із обома прийомними дітьми було те, що вони не вибиратимуть, а візьмуть перше дитя, яке їм запропонують. Неправильним Мірошниченко вважає й такий підхід, коли потенційні усиновлювачі бажають підшукати дитину без проблем зі здоров'ям.

"У будь-якому разі діти опиняються в закладі не від щасливого життя. І навіть якщо вам трапиться дитина, яка нещодавно була в сім'ї, то ви не знаєте, яка це була сім'я. І як дитина проживає травму втрати. Це може бути набагато важче, ніж подолати якісь діагнози чи навчитися жити з ними", - написала Інна.

"Моя особиста думка: усиновлення - це не про пошук здорової дитини серед нездорових. Це про те, щоби допомогти тому, кому можеш. З багатьма навіть невиліковними хворобами можна навчитися жити. Ну і звісно, що багато що лікується в сім'ї простіше і швидше. Бо є підтримка і віра!", - додала вона.

Нагадаємо, в випадку з Марселем Інна і Тімур були готові до того, що малюк, який народився дуже передчасно та має як фізичні вади, так і вади психологічного розвитку, ніколи не заговорить і не наздожене своїх ровесників. Але хлопчик за рік у люблячій родині буквально розквітнув і подолав складні діагнози.