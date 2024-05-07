"Одягаюсь як Пугачьова": Мірошниченко висміяла хейтерів та розказала, як ставиться до своєї зовнішності

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка та блогерка Інна Мірошниченко не засмучується, а сміється, коли отримує коментарі від хейтерів щодо своєї зовнішності.

Тим не менш, жінка вирішила обговорити цю тему у своїх Insta-сторіс. Її спонукала до цього чергова "добра" порада від підписниці - "працювати над волоссям, обрізати посічені кінці, піднімати кутики очей стрілками" тощо. Окремо 36-річна Інна відзначила, що написала їй це "жінка з вазою замість обличчя".

Інну не зачіпає хейт у її бік Фото з Instagram Мірошниченко

"Це я абсолютно впевнена в тому, що я прекрасна як з мейком, так і без нього. Але ж скільки у світі дівчат піддаються цьому впливу і роблять щось, "бо вже потрібно!" чи умовна "жінка з вазою замість обличчя сказала"", - обурилася Мірошниченко.

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"Так хочеться донести всім у світі, що кожна жінка прекрасна від природи! І нікому нічого не треба . Немає блідого обличчя чи яскравого. Є щасливе і нещасне. Будьте першим! І не слухайте поради тих, хто з другим!", - закликала вона.

Блогерка радить не слухати тих, хто каже, що з собою "потрібно" щось робити

Блогерка наголосила, що не проти макіяжу, уколів краси, нарощених нігтів і волосся, пластичних операцій, адже це вибір кожної людини.

"Якщо жінці кайфово в своєму тілі, то і мені кайфово на неї дивитися. Але мене дуже дивує, коли те, що є у людини від природи, вважається "недостатнім". І, на жаль, цей наратив сидить досить глибоко в свідомості багатьох людей", - зазначила Інна.

"Я не фарбую нігті, рідко наношу тон на обличчя, майже не ношу підбори. І сміюся над коментарями хейтерів про те, що я або не доглядаю за собою (знали б вони, скільки коштує моє "не доглядаю"), або одягаюся як Пугачьова. Але! Є ті, хто соромиться своєї зовнішності через цю викривлену реальність", - додала вона.

Мірошниченко собі подобається будь-якою, і з мейкапом, і без нього

Тімур теж у захваті від коханої дружини

Нагадаємо, нещодавно Мірошниченко показувала, як зі сім років змінилося її обличчя завдяки правильно підібраному догляду та масажам.

Як відомо, в січні Інна й Тімур відсвяткували шосту річницю свого шлюбу. В 2018-му році в пари народилася донька Мія, в 2020-му - син Марк, а в 2023-му Мірошниченки стали батьками прийомного синочка Марселя. Родина сподівається, що незабаром до них приєднається ще одна дочка.



