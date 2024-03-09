"Дякую за те, що робиш із моїм життям": Мірошниченко ніжно привітала чоловіка з 38-річчям. Фото

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, адвокатка та блогерка Інна ніжно привітала його з 38-річчям та показала у своєму Instagram спільне фото.

"З Днем Народження, моє кохання! Дякую тобі за те, що ти робиш з моїм життям. За те відчуття винятковості і особливості, які ти мені даруєш. За всі твої "як ти?", які непомітно побудували місток непорушної довіри. За раптові "люблю тебе". За всі почуті бажання і втілені мрії", - зазначила Мірошниченко.

"За те, скільки в тобі тепла і розуміння. За те, що своїм прикладом надихаєш мене ставати краще. За те, як ти любиш все, чим займаєшся. За чесність і цінності, які ти несеш. За абсолютну віру в добро і людей. За бажання щодня ставати кращим", - написала його дружина.

Фото Instagram Інни Мірошниченко

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Вона також побажала Тімуру не втрачати вміння завжди бачити світло і можливості.

"Бажаю поруч людей, які б так само наповнювали тебе, як і ти цей світ. І втілення всіх твоїх мрій! Найголовніша у тебе одна на всю країну, я знаю. Тому цього бажаю в першу чергу. Люблю!" - додала Інна.

Нагадаємо, у січні цього року Тімур та Інна відсвяткували 6-ту річницю шлюбу.

Разом пара виховує трьох дітей: доньку Мію та двох синів - рідного Марка та прийомного Марселя.

Як відомо, Мірошниченки планують всиновити ще четверту дитину.



