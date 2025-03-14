"Не змогла не закохатися": інсайдер розсекретив таємний роман 75-річної Меріл Стріп
Американських акторів Меріл Стріп та Мартіна Шорта ще торік підозрювали в тім, що між ними є дещо більше, ніж дружба. І схоже, це зрештою виявилося саме так.
Зі слів інсайдера, 75-річна зірка не встояла перед чарами колеги за серіалом "Вбивства в одній будівлі". Хоча і для неї, і для 74-річного Шорта цей роман став несподіванкою.
Про це повідомляє Page Six.
"Меріл не змогла не закохатися в Мартіна. Він джентльмен, він постійно змушує її сміятися і він - абсолютно позитивна людина. Їй дуже подобається бути поруч із ним", - поділилося джерело.
Зі слів співрозмовника видання, ні розлучена Стріп, ні вдівець Шорт не шукали нових стосунків на той момент, коли між ними почало щось зав'язуватися.
"Друзі та рідні, зокрема їхні діти, цілком схвалюють їхні стосунки та вважають, що разом вони чарівні". - додав інформатор.
Тим не менш, запевнило джерело, оформлювати офіційний шлюб кінозірки не планують.
Як відомо, в Меріл Стріп від ексчоловіка Дона Гаммера є син Генрі три дочки: Грейс, Меймі та Луїза. Остання нещодавно здійснила камінгаут. В Мартіна Шорта троє нащадків: Генрі, Кетрін та Олівер. Їхня мати, Ненсі Долман померла від раку в 2010-му. Як зізнавався актор, він продовжує з нею розмовляти.
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