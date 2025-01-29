Довелося прорізати діру в паркані: як 75-річна Меріл Стріп змогла врятуватися від пожежі в Лос-Анджелесі
75-річна американська акторка Меріл Стріп самостійно евакуювалася зі свого будинку під час масштабних лісових пожеж, що охопили Лос-Анджелес у січні цього року.
Про це повідомив її племінник Ейб Стріп у статті для New York Magazine.
За словами хлопця, 8-го січня Меріл отримала наказ про обов'язкову евакуацію через пожежі в районах Пасіфік-Палісейдс та Ітон. Намагаючись покинути свій дім, вона побачила, що велике дерево впало на її під'їзній дорозі, заблокувавши єдиний виїзд.
Не розгубившись, акторка позичила у сусіда кусачки для дроту, вирізала отвір для свого автомобіля у спільному паркані й виїхала через сусідній двір.
Зазначимо, що лісові пожежі в Лос-Анджелесі стали найбільш руйнівними в історії міста. Вогонь охопив понад 16 тисяч гектарів, пошкодивши понад 16 200 будівель, включаючи будинки Ентоні Хопкінса, Адама Броді та Стівена Спілберга у районах Пасіфік-Палісейдс і Малібу.
Нагадаємо, нещодавно Періс Хілтон зняла пронизливе відео на згарищі свого дому в Малібу.
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