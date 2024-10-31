Макацарія з дружиною повідомили стать майбутньої другої дитини. Відео

Герой українського "Холостяка", 39-річний грузинський продюсер Іраклі Макацарія і його дружина Ліза Чічуа розсекретили стать свого майбутнього другого малюка.

Пара зняла на відео для Instagram, як запалює кольорові димові шашки - колір виявляється рожевим, і майбутні батьки, у котрих уже є син, стрибають від радощів.

В Іраклі та Лізи буде донечка

Як відомо, первістку подружжя, якого звати Георгій, рік і 5 місяців. Макацарія та Чічуа, молодша від чоловіка на 17 років, одружилися влітку 2022-го.

Нагадаємо, Іраклі був присутній на перших Лізиних пологах.