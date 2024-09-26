Від Шульгіної до Лозовицької: де зараз та як виглядають переможниці усіх сезонів шоу "Холостяк". Фото
Скоро стартує новий сезон шоу "Холостяк". Уперше канал СТБ одразу оголосив ім’я головного героя – ним став військовий Олександр "Терен" Будько.
Цікаво, які учасниці боротимуться за серце красеня? І поки це сувора таємниця, ТаблоID нагадає про усіх переможниць попередніх сезонів: від Олександри Шульгіної до Катерини Лозовицької.
Олександра Шульгіна ("Холостяк" 1 сезон)
Олександра Шульгіна стала переможницею першого сезону шоу "Холостяк", яку обрав Максим Чмерковський. Однак стосунки у цієї пари не склалися. Дівчина переїхала до США, там вона познайомилася зі своїм теперішнім чоловіком, якого називає Суперменом. Відомо, що він розлучений і в нього є двоє дітей.
3 червня 2022 року Шульгіна народила дівчинку. Менш ніж за рік вона оголосила про другу вагітність. 9 жовтня 2023 року Олександра народила ще одну донечку.
Олена Ряснова ("Холостяк" 2 сезон)
У другому сезоні шоу холостяк Френсіс Романов обрав Олену Ряснову. Заради дівчини він навіть переїхав до України, однак за пів року стосунки цієї пари закінчилися. Як говорив чоловік, у їхніх почуттях було більше дружби, аніж любові.
Олена ж після шоу працювала у сфері енергетики – була керівником міжнародних відділів. Тоді ж вона почала зустрічатися із бізнесменом на ім’я Сергій, пишуть ЗМІ. У 2015 році пара одружилася, згодом у них народилося двоє дітей.
У Instagram Ряснова, а тепер Тутова неактивно веде свою сторінку. У шапці профілю вона зазначила "інженер-електрик з телевізійним минулим". А от у Facebook жінка більш активно показує своє життя. У 2020 році вона балотувалася у депутати обласної ради у Запоріжжі від партії "Слуга народу". А після початку повномастабного вторгнення, ймовірно, переїхала до Швейцарії.
Анна Козир ("Холостяк" 3 сезон)
Анна Козир стала переможницею 3 сезону, яку обрав холостяк Андрій Іскорнєв. Як і попередні, стосунки цієї пари не склалися. Ба більше – холостяк закрутив роман з іншою учасницею Іриною Скориковою.
Козир на довгий час зникла з медійних радарів, але відомо, що у 2019 році вона одружилася в ОАЕ, а у листопаді 2022 року народила донечку. Судячи зі сторінки Анни в Instagram, вона займається музикою та є викладачкою гри на гітарі.
Анна Селюкова ("Холостяк" 4 сезон)
Анна Селюкова у 4 сезоні шоу обійшла своїх конкуренток та отримала головну троянду від бізнесмена Костянтина Євтушенка. Однак одружилася дівчина із чемпіоном світу з покеру Євгеном Качаловим. Цікаво, що чоловік спочатку не квапився узаконювати стосунки.
Після зміни офіційного статусу Селюкова зайнялася власним бізнесом і є співвласницею одного відомого бренду одягу.
Марина Кіщук ("Холостяк" 5 сезон)
У 5 сезоні шоу "Холостяк" перемогла Марина Кіщук. Її обрав футболіст Сергій Мельник. Та свою щасливу казку дівчина побудувала зовсім з іншим чоловіком. У 2021 році повідомлялося, що вона одружилася із програмістом Олегом Івоніним. Пара познайомилася на Балі та майже одразу почала жити разом.
Олена Лесик ("Холостяк" 6 сезон)
Грузинський холостяк Іраклі Макацарія шукав своє кохання у 6 сезоні проєкту. І його переможницею стала модель Олена Лесик. Однак, як і в попередніх історіях, стосунки цієї пари не склалися. У 2017 році подейкували, що Олена зустрічається з іншим чоловіком.
Зараз Лесик продовжує займатися модельною діяльністю. На своїй сторінці в Instagram, яка налічує 373 тисячі підписників, вона публікує свої досить відверті світлини. За останніми геолокаціями дівчина перебуває за кордоном.
Лідія Немченко ("Холостяк" 7 сезон)
Лідія Немченко перемогла у 7 сезоні "Холостяку" - саме її обрав плавець Дмитро Черкасов. Однак досить швидко їхні стосунки закінчилися саме з ініціативи дівчини. До 2022 року Немченко досить активно вела свою сторінку в Instagram, публікуючи особисті світлини. А після зникла з радарів. Судячи з відміток її на фото, вона переїхала до Москви, де вчилася у тв-школі "Останкіно".
Іванна Гончарук ("Холостяк" 8 сезон)
У 8 сезоні бажану переможну троянду від холостяка Рождена Анусі отримала Іванна Гончарук. Та пара розійшлася по-дружньому. Своє життя Іванна пов’язала із зовсім іншим чоловіком - кіберспортсменом Павлом Забокрицьким. Їхнє весілля відбулося у мальовничій Грузії. У 2022 році вона народила донечку Стефанію. За рік Гончарук навіть створила блог про материнство. У своїх соціальних мережах вона активно ділиться сімейними світлинами.
Даша Квіткова ("Холостяк" 9 сезон)
Мабуть, 9 сезон "Холостяка" став найефектнішим, оскільки його переможниця Даша Квіткова змогла побудувати не лише стосунки із Нікітою Добриніним, але й сім’ю. У серпні 2020 року пара одружилася. За рік у них народився син Лев. У 2022 році Даша та Нікіта навіть повінчалися, але це не вберегло їхній шлюб - у червні 2023 року подружжя поставило крапку у своїй історії.
Даша Ульянова ("Холостяк" 10 сезон)
Модель Даша Ульянова підкорила серце пілота Максима Михайлюка у 10 сезоні шоу. Та за місяць після зйомок вони розійшлися іншими стежками. Як пишуть ЗМІ, розставання для дівчини було болючим, тому на деякий час вона зникла з радарів.
Зараз вона активно веде свою сторінку в Instagram, але не афішує особисте життя. Вона публікує світлини себе і тренування, демонструючи чудову фізичну форму.
Анна Богдан ("Холостяк" 11 сезон)
Анна Богдан, відома також шлюбом с ексголовою ОП Андрієм Богданом, перемогла у 11 сезоні шоу і протягом року зустрічалася з холостяком Михайлом Заливакою. Однак влітку 2022 року пара розійшлася і, як зазначала дівчина, без шансу на відновлення стосунків.
Відтоді Анна, ймовірно, у вільному плаванні. Адже на її сторінках у соцмережах ні натяку на присутність чоловіка . А єдине, що вона змінює у своєму житті – зачіска.
Катерина Лозовицька ("Холостяк" 12 сезон)
У переможниці 12 сезону "Холостяка" Катерина Лозовицька теж не змогла побудувати довготривалих стосунків із Алексом Топольським. Чи не одразу після проєкту пара розійшлася різними дорогами.
Катя знайшла собі нове кохання – хлопця на ім’я Володимир. У своїх соцмережах дівчина публікує спільні фото, а підписники в коментарях невгамовно питають "коли вже весілля". Та поки Лозовицька не змінила свій офіційний статус.
Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про нового холостяка Олександра Терена та що йому подобається у жінках. А також показував, як він опанував бачату.