Від Шульгіної до Лозовицької: де зараз та як виглядають переможниці усіх сезонів шоу "Холостяк". Фото

Скоро стартує новий сезон шоу "Холостяк". Уперше канал СТБ одразу оголосив ім’я головного героя – ним став військовий Олександр "Терен" Будько.

Цікаво, які учасниці боротимуться за серце красеня? І поки це сувора таємниця, ТаблоID нагадає про усіх переможниць попередніх сезонів: від Олександри Шульгіної до Катерини Лозовицької.

Олександра Шульгіна ("Холостяк" 1 сезон)

Олександра Шульгіна стала переможницею першого сезону шоу "Холостяк", яку обрав Максим Чмерковський. Однак стосунки у цієї пари не склалися. Дівчина переїхала до США, там вона познайомилася зі своїм теперішнім чоловіком, якого називає Суперменом. Відомо, що він розлучений і в нього є двоє дітей.

Олександра Шульгіна "Холостяк" - це була яскрава сторінка в житті жінки Фото: Instagram

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3 червня 2022 року Шульгіна народила дівчинку. Менш ніж за рік вона оголосила про другу вагітність. 9 жовтня 2023 року Олександра народила ще одну донечку.

Олена Ряснова ("Холостяк" 2 сезон)

У другому сезоні шоу холостяк Френсіс Романов обрав Олену Ряснову. Заради дівчини він навіть переїхав до України, однак за пів року стосунки цієї пари закінчилися. Як говорив чоловік, у їхніх почуттях було більше дружби, аніж любові.

Олена ж після шоу працювала у сфері енергетики – була керівником міжнародних відділів. Тоді ж вона почала зустрічатися із бізнесменом на ім’я Сергій, пишуть ЗМІ. У 2015 році пара одружилася, згодом у них народилося двоє дітей.

Олена теж побудувала щасливу родину Фото: Instagram

У Instagram Ряснова, а тепер Тутова неактивно веде свою сторінку. У шапці профілю вона зазначила "інженер-електрик з телевізійним минулим". А от у Facebook жінка більш активно показує своє життя. У 2020 році вона балотувалася у депутати обласної ради у Запоріжжі від партії "Слуга народу". А після початку повномастабного вторгнення, ймовірно, переїхала до Швейцарії.

Анна Козир ("Холостяк" 3 сезон)

Анна Козир стала переможницею 3 сезону, яку обрав холостяк Андрій Іскорнєв. Як і попередні, стосунки цієї пари не склалися. Ба більше – холостяк закрутив роман з іншою учасницею Іриною Скориковою.

Анна тепер не холостячка, а дружина та мама Фото: Instagram

Козир на довгий час зникла з медійних радарів, але відомо, що у 2019 році вона одружилася в ОАЕ, а у листопаді 2022 року народила донечку. Судячи зі сторінки Анни в Instagram, вона займається музикою та є викладачкою гри на гітарі.

Анна Селюкова ("Холостяк" 4 сезон)

Анна Селюкова у 4 сезоні шоу обійшла своїх конкуренток та отримала головну троянду від бізнесмена Костянтина Євтушенка. Однак одружилася дівчина із чемпіоном світу з покеру Євгеном Качаловим. Цікаво, що чоловік спочатку не квапився узаконювати стосунки.

У соцмережах дівчина не публікує особисті фото Фото: Instagram

Після зміни офіційного статусу Селюкова зайнялася власним бізнесом і є співвласницею одного відомого бренду одягу.

Марина Кіщук ("Холостяк" 5 сезон)

У 5 сезоні шоу "Холостяк" перемогла Марина Кіщук. Її обрав футболіст Сергій Мельник. Та свою щасливу казку дівчина побудувала зовсім з іншим чоловіком. У 2021 році повідомлялося, що вона одружилася із програмістом Олегом Івоніним. Пара познайомилася на Балі та майже одразу почала жити разом.

Також жінка виховує сина від попередніх стосунків Фото: Facebook

Олена Лесик ("Холостяк" 6 сезон)

Грузинський холостяк Іраклі Макацарія шукав своє кохання у 6 сезоні проєкту. І його переможницею стала модель Олена Лесик. Однак, як і в попередніх історіях, стосунки цієї пари не склалися. У 2017 році подейкували, що Олена зустрічається з іншим чоловіком.

Лесик у чудовій формі, що вона завжди демонструє у соцмережах Фото: Instagram

Зараз Лесик продовжує займатися модельною діяльністю. На своїй сторінці в Instagram, яка налічує 373 тисячі підписників, вона публікує свої досить відверті світлини. За останніми геолокаціями дівчина перебуває за кордоном.

Лідія Немченко ("Холостяк" 7 сезон)

Лідія Немченко перемогла у 7 сезоні "Холостяку" - саме її обрав плавець Дмитро Черкасов. Однак досить швидко їхні стосунки закінчилися саме з ініціативи дівчини. До 2022 року Немченко досить активно вела свою сторінку в Instagram, публікуючи особисті світлини. А після зникла з радарів. Судячи з відміток її на фото, вона переїхала до Москви, де вчилася у тв-школі "Останкіно".

Останнє фото Ліди і жодного слова про війну Фото: Instagram

Іванна Гончарук ("Холостяк" 8 сезон)

У 8 сезоні бажану переможну троянду від холостяка Рождена Анусі отримала Іванна Гончарук. Та пара розійшлася по-дружньому. Своє життя Іванна пов’язала із зовсім іншим чоловіком - кіберспортсменом Павлом Забокрицьким. Їхнє весілля відбулося у мальовничій Грузії. У 2022 році вона народила донечку Стефанію. За рік Гончарук навіть створила блог про материнство. У своїх соціальних мережах вона активно ділиться сімейними світлинами.

Холостяк Рожден обрав цю красуню, але її життя склалося зовсім з іншим чоловіком Фото: Instagram

Даша Квіткова ("Холостяк" 9 сезон)

Мабуть, 9 сезон "Холостяка" став найефектнішим, оскільки його переможниця Даша Квіткова змогла побудувати не лише стосунки із Нікітою Добриніним, але й сім’ю. У серпні 2020 року пара одружилася. За рік у них народився син Лев. У 2022 році Даша та Нікіта навіть повінчалися, але це не вберегло їхній шлюб - у червні 2023 року подружжя поставило крапку у своїй історії.

Даша Квіткова "Холостяк" точно запам'ятає не лише перемогою. Але тепер у неї є чудовий син Фото: Instagram

Даша Ульянова ("Холостяк" 10 сезон)

Модель Даша Ульянова підкорила серце пілота Максима Михайлюка у 10 сезоні шоу. Та за місяць після зйомок вони розійшлися іншими стежками. Як пишуть ЗМІ, розставання для дівчини було болючим, тому на деякий час вона зникла з радарів.

Холостяк обрав цю красуню на проєкті Фото: Instagram

Зараз вона активно веде свою сторінку в Instagram, але не афішує особисте життя. Вона публікує світлини себе і тренування, демонструючи чудову фізичну форму.

Анна Богдан ("Холостяк" 11 сезон)

Анна Богдан, відома також шлюбом с ексголовою ОП Андрієм Богданом, перемогла у 11 сезоні шоу і протягом року зустрічалася з холостяком Михайлом Заливакою. Однак влітку 2022 року пара розійшлася і, як зазначала дівчина, без шансу на відновлення стосунків.

Міша холостяк зробив свій вибір на користь Анни Фото: Instagram

Відтоді Анна, ймовірно, у вільному плаванні. Адже на її сторінках у соцмережах ні натяку на присутність чоловіка . А єдине, що вона змінює у своєму житті – зачіска.

Катерина Лозовицька ("Холостяк" 12 сезон)

У переможниці 12 сезону "Холостяка" Катерина Лозовицька теж не змогла побудувати довготривалих стосунків із Алексом Топольським. Чи не одразу після проєкту пара розійшлася різними дорогами.

Бо на Катю чекало зовсім інше кохання Фото: Instagram

Катя знайшла собі нове кохання – хлопця на ім’я Володимир. У своїх соцмережах дівчина публікує спільні фото, а підписники в коментарях невгамовно питають "коли вже весілля". Та поки Лозовицька не змінила свій офіційний статус.

Нагадаємо, раніше ТаблоID писав про нового холостяка Олександра Терена та що йому подобається у жінках. А також показував, як він опанував бачату.