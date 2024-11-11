"Ми з нею сварилися через тебе": Білик зізналася, до якої відомої співачки ревнувала Коляденка

Хореограф Дмитро Коляденко свого часу так сильно ревнував співачку Ірину Білик, що псував її концертні вбрання та косметику. Виявляється, артистка в боргу не лишалася і навіть сварилася за тодішнього коханого з однією з колег.

Хто це був, Іра зізналася, приєднавшись у телефонному режимі до Дмитра у проєкті Нідії Матвєєвої "Запитала".

Білик попросили назвати телепроєкт у якому Коляденко виступив і в ролі хореографа, і в ролі співака. Ірина дала правильну відповідь: шоу "Шанс".

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У стосунках Коляденка та Білик вирували пристрасті Фото з Instagram Коляденка

"Тому що я дивилася всі програми, ревнувала до Наташі (Могилевської), ой, боже, ми з нею ще сварилися через тебе", - пригадала 54-річна Іра.

Раніше ж Білик і сама поставила ексові каверзне запитання.

"Хто була твоя кохана дружина: перша (Олена Коляденко) чи я?", - поцікавилася співачка.

Ірина ревнувала Дмитра до Наталії Могилевської

Але 53-річний шоумен майстерно викрутився.

"Ірина та Олена – найкращі жінки в Україні. Бо таких, як вони, не буває", - заявив Коляденко.

До речі, Дмитро зізнався Надії, що вже п'ять років самотній. Нагадаємо, торік хореограф хвалився, що в нього було два побачення, але, вочевидь, той роман далі "цукерково-букетного" не розвинувся.

Нагадаємо, Ірина Білик у травні розповіла, що її серце деким зайняте.



