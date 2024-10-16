"Виглядає так собі": Білик показала, чим займалася на кухні о 6-ій ранку
Співачка Ірина Білик розкрилася перед шанувальниками і як вправна кулінарка та потенційна фудблогерка. Зірка показала, які страви встигла наготувати вже о 6-ій ранку, та пожалілася на проблему зі сном.
"Мені не спиться", - зізналася Іра та провела у TikTok "екскурсію" стравами на плиті.
"Виглядає так собі, але смачно дуже", - запевнила вона.
Так, Білик приготувала тефтелі, щось подібне до соте з рисом та відварила кіноа. На черзі, анонсувала 54-річна співачка, салат із моркви.
"А ви о котрій робите собі сніданок?", - поцікавилася Ірина.
"Як же заснути...", - зітхнула вона наприкінці.
Нагадаємо, Білик виховує 8-річного сина Табріза від ексчоловіка Аслана Ахмадова. Старший син співачки, Гліб, уже дорослий та мешкає окремо від зіркової мами.
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