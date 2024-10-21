"Наважилися нарешті": Федишин показала нового члена сім'ї і як відреагували на сюрприз сини. Відео

Поки що це не омріяна донечка, а пухнаста "дитинка" Ірини Федишин

Співачка Ірина Федишин та її чоловік Віталій Човник у Instagram офіційно представили нового члена своєї родини - цуценя мальтіпу на ім'я Барні. Поява омріяного песика стала сюрпризом для синів пари, Юрія та Олега.

"Маємо нового друга. Який він гарний, красунчик! Ми трохи з Віталіком в шоці. Ну Юрчик дуже хотів собаку, Олежик дуже хотів собаку, і ми вирішили... наважилися нарешті", - поділилася Іра.

Малюк Барні їде додому

Реакцію хлопців на "розпаковку" зіркові батьки, звісно ж, зняли на відео.

Безцінні кадри для сімейного відеоархіву

Нагадаємо, в квітні такий самий сюрприз-подарунок зробила своєму синові Платону акторка Ксенія Мішина. Їхнього песика-мальтіпу звати Одін. Як відомо, собаки цієї породи також є в Ассії Ахат і в Юлії Саніної.