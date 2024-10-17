Федишин у яскравому луці показалася на тихому полюванні. Фото

Марія Ткаченко 17 жовтня, 14:30
Ірина Федишин
Фото з Instagram Федишин

Співачка Ірина Федишин, котра через проблеми зі здоров'ям вимушено взяла паузу від виступів, скористалася цим, щоби вибратися з чоловіком і батьками до лісу за грибами.

Зі своєю "здобиччю" в кошику всміхнена артистка зазнімкувалася в Instagram.

На "тихе полювання" 37-річна Іра вбралася в яскраву кофтинку та черевики і джинси-скінні. Не забула зірка й про макіяж.


Співачка Ірина Федишин

Федишин навіть у лісі на стилі

У сторіс артистка показала процес збирання грибів. Керувала ним її мама Леся: слідкувала, щоби грибарі не понабирали мухоморів і не загубилися.

Родина Ірини Федишин

Федишин із батьками та чоловіком вирушила за грибами

Віталію трохи дісталося від тещі

Віталію трохи дісталося від тещі

Федишин збирає гриби

На щастя, родині трапилися не самі мухомори

Ірина Федишин у лісі

Ірині пощастило

Ірина Федишин та Віталій Човник

Нагадаємо, в липні Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник відсвяткували 18-ту річницю шлюбу. Творча пара виховує двох синів: Юрія та Олега.

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