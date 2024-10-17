Федишин у яскравому луці показалася на тихому полюванні. Фото
Співачка Ірина Федишин, котра через проблеми зі здоров'ям вимушено взяла паузу від виступів, скористалася цим, щоби вибратися з чоловіком і батьками до лісу за грибами.
Зі своєю "здобиччю" в кошику всміхнена артистка зазнімкувалася в Instagram.
На "тихе полювання" 37-річна Іра вбралася в яскраву кофтинку та черевики і джинси-скінні. Не забула зірка й про макіяж.
У сторіс артистка показала процес збирання грибів. Керувала ним її мама Леся: слідкувала, щоби грибарі не понабирали мухоморів і не загубилися.
Нагадаємо, в липні Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник відсвяткували 18-ту річницю шлюбу. Творча пара виховує двох синів: Юрія та Олега.
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