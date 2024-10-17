Федишин у яскравому луці показалася на тихому полюванні. Фото

Співачка Ірина Федишин, котра через проблеми зі здоров'ям вимушено взяла паузу від виступів, скористалася цим, щоби вибратися з чоловіком і батьками до лісу за грибами.

Зі своєю "здобиччю" в кошику всміхнена артистка зазнімкувалася в Instagram.

На "тихе полювання" 37-річна Іра вбралася в яскраву кофтинку та черевики і джинси-скінні. Не забула зірка й про макіяж.

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Федишин навіть у лісі на стилі

У сторіс артистка показала процес збирання грибів. Керувала ним її мама Леся: слідкувала, щоби грибарі не понабирали мухоморів і не загубилися.

Федишин із батьками та чоловіком вирушила за грибами

Віталію трохи дісталося від тещі

На щастя, родині трапилися не самі мухомори

Ірині пощастило

Нагадаємо, в липні Федишин та її чоловік і продюсер Віталій Човник відсвяткували 18-ту річницю шлюбу. Творча пара виховує двох синів: Юрія та Олега.