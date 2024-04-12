"Як ми на тебе чекали!": Мішина та її син зі сльозами зустріли нового члена сім'ї. Відео

Акторка Ксенія Мішина, чиєму синові Платону 11-го квітня виповнилося 12 років, зробила йому подарунок-сюрприз, який зворушив до сліз і іменинника, і її саму.

У сім'ї Мішиних з'явився песик породи мальтіпу. Відео зустрічі з цуценятком актриса поділилася в Instagram.

"Я ми на тебе чекали!", - зізнається розчулена Ксюша пухнастику, який одразу береться лизати нову хазяйку в обличчя.

Ксенія зробила подарунок і Платону, і собі



Удома Мішина посадила песика в велику картонну коробку, щоби здивувати Платона. Судячи з реакції хлопця, це їй вдалося.

Оце так сюрприз вийшов

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"Знакомьтесь , це Одін - скандинавський Бог мудрості та перемоги. Вічне нагадування про любов та чистоту в будь якому моменті... Ми ніби усе життя чекали цих обіймів", - представила нового члена родини своїм підписникам зірка.

Початок дружби

Як відомо, Ксенія виховує Платона сама. Від його батька-аб'юзера акторка втекла ще будучи вагітною. На початку повномасштабної війни чоловік зробив було спробу з'явитися у синовому житті, але, зі слів Мішиної, злякався відповідальності.



